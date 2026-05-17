ЗСУ готові допомогти?: Жорін закликає Молдову повернути Придністров'я
На думку Жоріна, Україна здатна військовим шляхом деокупувати Придністров’я за короткий термін.
Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін закликав Молдову нарешті вирішити питання Придністров’я, поки у РФ немає ресурсів для захисту анклаву.
Про це він написав у Telegram.
На думку військового, питання Придністровʼя Молдові потрібно було вирішити вже давно. А з початку повномасштабної війни в Україні наступив ідеальний для цього час.
«Вже багато років вони (Молдова — Ред.) мають у себе під боком якийсь незрозумілий шматок рф, й нічого з ним не роблять. Очевидно, що у Росії зараз немає достатньо ресурсу, аби направити туди повноцінні підрозділи для захисту. Саме час повернути собі окуповані території», — вважає Жорін.
Він натякає, що Україна могла підтримати Молдову військовим шляхом.
«Ми би, думаю, знайшли спосіб таку акцію підтримати. Загалом, Україна цілком здатна військовим шляхом деокупувати Придністровʼя в короткостроковій перспективі», — підсумував Жорін.
Загроза з Придністров’я: останні новини
Нагадаємо, що Україна терміново посилює оборону біля Придністров’я.
Недавно російська влада ухвалила рішення про спрощене надання громадянства РФ жителям неизнаного Придністров’я.
У Молдові припускають, що такі дії Кремля можуть бути пов’язані з потребою Росії у нових військових для війни проти України.
Раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Російська Федерація хоче створити нову буферну зону у Вінницькій області — з боку невизнаного Придністров’я.