ЗСУ готові допомогти?: Жорін закликає Молдову повернути Придністров'я

Чи буде нова лінія фронту біля Одещини: Жорін закликав деокупувати Придністровʼя / © УНІАН

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін закликав Молдову нарешті вирішити питання Придністров’я, поки у РФ немає ресурсів для захисту анклаву.

Про це він написав у Telegram.

На думку військового, питання Придністровʼя Молдові потрібно було вирішити вже давно. А з початку повномасштабної війни в Україні наступив ідеальний для цього час.

«Вже багато років вони (Молдова — Ред.) мають у себе під боком якийсь незрозумілий шматок рф, й нічого з ним не роблять. Очевидно, що у Росії зараз немає достатньо ресурсу, аби направити туди повноцінні підрозділи для захисту. Саме час повернути собі окуповані території», — вважає Жорін.

Він натякає, що Україна могла підтримати Молдову військовим шляхом.

«Ми би, думаю, знайшли спосіб таку акцію підтримати. Загалом, Україна цілком здатна військовим шляхом деокупувати Придністровʼя в короткостроковій перспективі», — підсумував Жорін.

Нагадаємо, що Україна терміново посилює оборону біля Придністров’я.

Недавно російська влада ухвалила рішення про спрощене надання громадянства РФ жителям неизнаного Придністров’я.

У Молдові припускають, що такі дії Кремля можуть бути пов’язані з потребою Росії у нових військових для війни проти України.

Раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Російська Федерація хоче створити нову буферну зону у Вінницькій області — з боку невизнаного Придністров’я.

