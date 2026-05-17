Буданов назвав Бучу, Биківню та Сандармох ланками російського терору

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що всі, хто причетний до російського терору та воєнних злочинів проти українців, неминуче понесуть відповідальність.

Про це Буданов написав у своєму Telegram-каналі.

Він підкреслив, що тиранічні режими завжди завершуються масовим насильством і трагедіями, а сучасна Росія, за його словами, продовжує цю історичну практику репресій і вбивств.

Буча, Биківня, Сандармох — символи російського терору

Буданов згадав Сандармох, Биківню та Бучу як символи одного й того ж ланцюга злочинів.

«Тиранія починається зі страху та мовчання, а закінчується масовими могилами. Сандармох, Биківня, Буча — це ланки одного ланцюга російського терору», — зазначив він.

Очільник ГУР також наголосив, що Україна сьогодні здатна чинити спротив агресії та щодня знищує сили противника на фронті.

«Наша відповідь агресору — це щоденна ліквідація ворога на підступах до нашої свободи. Наша суб’єктність — найкращий меморіал тим, хто не дожив. Кожен тиран отримає свій вирок — справедливий і невідворотний», — додав Буданов.

Він підкреслив, що боротьба за перемогу України має тривати до повного завершення війни.

Раніше керівник ОП Кирило Буданов зробив заяву про мобілізацію 18-25 річних чоловіків в Україні. Він в наголосив, що мобілізаційні заходи будуть тривати.

Буданов також пообіцяв боротися з «ексцесами» з боку працівників ТЦК «всіма можливими способами». При цьому, додав він, мобілізація в Україні має тривати.

