Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Україна не програє війни, але якщо зупиниться чи зменшить темпи у протистоянні агресії, то отримає нові ризики.

Про заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

«Чи виграємо ми цю війну? Ми точно не програємо. Але ще раз кажу, якщо ми зупинимося чи зменшимо свої темпи — тут є ризики», — вважає Буданов.

Технологічний прорив

Окремо керівник ОП зупинився на темі технологічної переваги на фронті.

«Зараз, на жаль для нас, росіяни б’ють свої рекорди. На щастя для нас, ми б’ємо свої рекорди укількостях і типах застосовуваної техніки, але цей розвиток йде безперервно. Якщо зараз не буде зроблений певний технологічний прорив, то ефективність досягнення цими апаратами (дронами — Ред.) цілей падатиме в геометричній прогресії», — сказав він.

Проблема мобілізації

Буданов також наголосив на важливості мобілізації. Він вважає, що у проблемах з мобілізацією в Україні немає нічого дивного.

«Перестаньте вірити в дива. Питання мобілізації — не питання, яке з’явилося зненацька через якісь там обставини. Це стандартна ситуація для будь-якої країни, яка застосовує механізм мобілізації», — сказав він і навів приклад США під час війни у В’єтнамі, де були масштабні антимобілізаційні настрої.

«Всі охочі вже давно добровільно пішли» служити. А люди потрібні. Якщо не буде людей — не буде фронту. Впаде фронт — не буде України», — додав керівник ОП.

Раніше Кирило Буданов відповів, чи готовий визнати втрату територій заради миру. Також він пояснив, що відбувається в переговорах України та США.