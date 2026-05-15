Жінка захворіла на ботулізм після уколів ботоксу: які симптоми

На Полтавщині вперше зафіксували ятрогенний ботулізм

У Полтавській області вперше зареєстрували випадок ятрогенного ботулізму — захворювання виникло не через харчові продукти, а після косметологічної процедури із введенням ботулотоксину.

Про це повідомили на офіційній сторінці Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За інформацією центру, пацієнтка почала хворіти після введення препарату на основі ботулінічного токсину у приватному кабінеті. Нині жінка перебуває під наглядом лікарів у медзакладі. Її стан медики оцінюють як середньої важкості. Пацієнтці вчасно ввели протиботулінічний анатоксин.

Це вже другий випадок ботулізму на Полтавщині 2026 року. Перший зафіксували після вживання в’яленої риби.

Ботулотоксин — це зареєстрований лікарський засіб, але його використання вимагає професійності. Системне отруєння вважається серйозною побічною реакцією.

Симптоми, які не можна ігнорувати:

Порушення зору («туман» перед очима, двоїння)

Сильна сухість у роті

Зміна голосу (стає тихим або зникає)

Важко ковтати

М’язова слабкість та сильна втома

Запаморочення

Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Водночас, у більшості випадків можна уникнути ботулізму, якщо дотримуватися простих харчових правил.

Причини ботулізму

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м’яса, риби, рідше — овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м’яса (ковбаси, шинки тощо).

Значно рідше ботулізмом можна заразитись через рани, так само рідко мікроорганізм передається від матері до дитини через грудне молоко.

