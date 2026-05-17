Рідкісне кенгуреня залишило мамину сумку — в зоопарку Миколаєва показали унікальну тварину (фото)
У Миколаївському зоопарку підростає біле кенгуреня, яке вже активно досліджує вольєр та все частіше залишає мамину сумку.
Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення повідомив про це 17 травня.
Малюк уже впевнено бігає поруч із дорослою твариною, досліджує вольєр, вмивається та уважно спостерігає за відвідувачами.
У зоопарку кажуть, що кенгуреня активно знайомиться з навколишнім світом і викликає чималий інтерес у гостей.
Працівники закладу запрошують охочих завітати та на власні очі побачити поведінку маленького мешканця зоопарку.
