Фото: Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення

У Миколаївському зоопарку підростає біле кенгуреня, яке останнім часом стало значно активнішим і дедалі частіше залишає мамину сумку.

Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення повідомив про це 17 травня.

Малюк уже впевнено бігає поруч із дорослою твариною, досліджує вольєр, вмивається та уважно спостерігає за відвідувачами.

У зоопарку кажуть, що кенгуреня активно знайомиться з навколишнім світом і викликає чималий інтерес у гостей.

Працівники закладу запрошують охочих завітати та на власні очі побачити поведінку маленького мешканця зоопарку.

Тим часом у Чехії подарунок для дітей несподівано перетворився на пригоду для всієї громади. З приватного подвір’я напередодні втік кенгуру на ім’я Скіп.

