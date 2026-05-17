Рідкісне кенгуреня залишило мамину сумку — в зоопарку Миколаєва показали унікальну тварину (фото)

У Миколаївському зоопарку підростає біле кенгуреня, яке вже активно досліджує вольєр та все частіше залишає мамину сумку.

Фото: Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення

У Миколаївському зоопарку підростає біле кенгуреня, яке останнім часом стало значно активнішим і дедалі частіше залишає мамину сумку.

Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення повідомив про це 17 травня.

Малюк уже впевнено бігає поруч із дорослою твариною, досліджує вольєр, вмивається та уважно спостерігає за відвідувачами.

Миколаївський зоопарк повідомив про підрослого кенгуреня-альбіноса

У зоопарку кажуть, що кенгуреня активно знайомиться з навколишнім світом і викликає чималий інтерес у гостей.

Миколаївський зоопарк запросив гостей подивитися на біле кенгуреня

Працівники закладу запрошують охочих завітати та на власні очі побачити поведінку маленького мешканця зоопарку.

У Миколаєві біле кенгуреня почало самостійно гуляти вольєром

Тим часом у Чехії подарунок для дітей несподівано перетворився на пригоду для всієї громади. З приватного подвір’я напередодні втік кенгуру на ім’я Скіп.

