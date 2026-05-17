«Руки геть від прав людини»: новий Цивільний кодекс вивів людей на протести у Києві та інших містах

Мітинг проти нового Цивільного кодексу у Києві / © Hromadske.ua

У Маріїнському парку Києва відбулася акція протесту проти нового Цивільного кодексу України, який Верховна Рада підтримала у першому читанні.

Про це передають hromadske і «Радіо Свобода».

Учасники акції протесту закликали нардепів врахувати правки правозахисників або відкликати документ.

На думку протестувальників, окремі норми законопроєкта №15150 можуть обмежити права дітей, жінок, військовослужбовців, а також представників ЛГБТ+ спільноти.

Люди тримали у руках плакати з гаслами «Київ проти 15150», «15150 тільки для депутатів», «Ганьба», «Руки геть від прав людини» та іншими.

«По-перше, дискримінація як жінок, так і ЛГБТ-спільноти — це недобре. По-друге, дерибан землі — це недобре. Рейдерство — це недобре. І махінації з землею та власністю — це недобре. Цей цивільний кодекс намагається просунути всі ці речі», — сказав учасник акції Ярослав.

Також мітингувальники зауважили, що новий Цивільний кодекс може приховати дані про корупціонерів і ускладнити роботу журналістів-розслідувачів.

В низці інших українських міст також відбулися мирні акції проти ухвалення нового Цивільного кодексу.

Новий Цивільний кодекс хочуть ухвалити в Україні: чому він викликав протести

Верховна Рада ухвалила проєкт нового Цивільного кодексу в першому читанні. Чому документ на 800 сторінок викликав протести та що означає термін «доброзвичайність» — розбиралася ТСН.

Зокрема, українців найбільше хвилюють речі, які напряму стосуються особистого життя: розлучення, укладення шлюбу, «повернення» прізвища та навіть «статус заручин».

Також повідомлялося, що, за нормами цього кодексу, розлучених українок можуть змусити змінити документи за рішенням суду.

Дата публікації 21:31, 08.05.26

