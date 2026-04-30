Розлучення в Україні можуть суттєво ускладнити: що не так з Цивільним кодексом

Розлучитися в Україні може стати складніше й довше. В новій редакції Цивільного кодексу знайшли правила, які нагадують радянські часи та закони Росії.

Про це в етері телеканалу «Київ24» повідомила народна депутатка від фракції «Голос» Наталія Піпа.

За словами парламентарки, оновлений кодекс, який Верховна Рада вже підтримала за основу, передбачає значне збільшення терміну на примирення подружжя. Вона наголосила, що це створює додаткові бюрократичні та фінансові перепони для громадян.

«Те, коли люди розлучаються, то їм пів року дають, і це точно радянська практика часу на подумати, чи справді вони хочуть розлучитися. А це означає, що треба або медіатора, або психолога, або додаткових юристів. Відповідно якщо є діти, цей процес ускладнюється. Тобто замість того, щоб вирішити це питання, воно ускладнюється», — заявила депутатка.

Наталія Піпа додала, що в законі погано прописані правила для цивільних партнерств та права дітей у сім’ях від різних шлюбів. Вона зазначила, що документ схожий на російський, де Цивільний кодекс ставлять головнішим за Земельний чи Екологічний.

Крім того, нардепка висловила занепокоєння щодо складу авторів реформи.

«І також змушена, на жаль, сказати, що одна з головних авторів — пані Наталія Кузнецова. І про це вже є інформація, що 2022 року публікувалася в Інституті президента Росії, тобто Путіна. Чи це випадково, чи збіг обставин? Я думаю, що повинні перевірити правоохоронні органи», — зазначила депутатка.

Вона закликала правозахисні організації та громадян долучитися до обговорення документа перед другим читанням, а також підкреслила, що реформа торкнеться кожного, адже регулює питання всиновлення, шлюбів і цивільних партнерств.

На думку Піпи, законопроєкт потребує або кардинальних правок, або повного відкликання головним автором.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук офіційно спростував низку фейків, які поширюються Мережею, навколо нового Цивільного кодексу, ухваленого в першому читанні 28 квітня.

Раніше ми писали, що Цивільний кодекс визначає підстави для позбавлення прав на спадкування певних осіб, незважаючи на те, що існували певні передумови для закликання їх до спадкування.

Також в Україні ходили чутки, що декретну відпустку скоротили до 4 місяців. Казали, ніби це прописали в проєкті нового Трудового кодексу. Насправді ж у соцмережах сперечалися через те, що просто неправильно зрозуміли нові правила, які мали замінити старі радянські закони.

