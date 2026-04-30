У Львові врятували козулю після ДТП: під час обстеження лікарі не повірили своїм очам

Козуля (ілюстративне фото) / © unian.net

У Львові зоозахисники успішно реабілітували та випустили на волю козулю, яка отримала черепно-мозкову травму внаслідок ДТП. Під час обстеження з’ясувалося, що тварина очікує на двійню.

Про це повідомили на офіційній сторінці притулку «Домівка врятованих тварин».

Як врятували козулю після ДТП

Повідомляється, що тварина потрапила під колеса автомобіля на Тернопільщині. Через отримані травми та дезорієнтацію вона не могла самостійно підвестися. Потім її перевезли до львівського шелтера.

Фахівці провели рентгенологічне обстеження, яке показало відсутність переломів, проте підтвердило черепно-мозкову травму та вагітність двома малятами.

«Ми дуже добре знаємо, наскільки крихкі козулі. Після ДТП, сильного стресу і транспортування вони, на жаль, часто просто не витримують, навіть якщо травми здаються некритичними», — зазначили у притулку.

Реабілітація та повернення в природу

Попри ризики, процес відновлення пройшов успішно: козуля почала самостійно харчуватися та адекватно реагувати на зовнішні подразники. Щойно стан тварини стабілізувався і став безпечним для життя у природному середовищі, її випустили на волю.

«Це дуже рідкісний випадок, коли після всього пережитого історія закінчується добре. Ми дуже чекали цього моменту і дуже раді, що козуля нарешті повернулася додому. Адже цього разу ми справді врятували не одне життя, а цілих три», — зазначив керівник «Домівки врятованих тварин» Орест Залипський.

