Безпекова угода під загрозою: в одній з країн ЄС хочуть скасувати домовленості з Україною

Болгарські депутати хочуть скасувати домовленості з Україною

У четвер, 30 квітня, болгарська проросійська політична партія «Відродження» офіційно внесла на розгляд Національних зборів [парламенту — ред.] країни проєкт резолюції щодо розірвання десятирічної двосторонньої угоди з Україною. Депутати ініціювали цей крок через те, що документ нібито укладався попереднім урядом без парламентського схвалення і становить потенційну фінансову та військову загрозу для національної безпеки Болгарії.

Про скандальну ініціативу пише Novinite.

Претензії до безпекового документа

За словами депутата Петара Петрова, який презентував законопроєкт у кулуарах парламенту, десятирічна безпекова угода була підписана тимчасовим урядом без належних консультацій із законодавцями, що викликає сумніви щодо її легітимності.

Політик наголосив, що партія вважає цей документ надто ризикованим саме через його тривалий термін дії, тому вимагає від чинної Ради міністрів діяти від імені Національних зборів та остаточно скасувати всі домовленості з Києвом.

Блокування фінансової допомоги

Окрім розірвання угоди, представники «Відродження» подали ще один проєкт резолюції, спрямований на відкликання згоди Болгарії на надання державних гарантій у розмірі 1,2 мільярда євро для європейського кредитного механізму на підтримку України. Ініціатори стверджують, що умови повернення цих коштів вкрай туманні та залежать винятково від майбутніх російських репарацій, що створює невиправдані ризики для болгарської економіки. Депутати пояснюють свої дії тим, що в умовах стрімкого зростання інфляції та збільшення бюджетного дефіциту державні ресурси мають бути спрямовані винятково на вирішення внутрішніх соціально-економічних проблем громадян.

