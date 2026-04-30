Андрій і Тетяна Данілевичі

Український ведучий і журналіст Андрій Данілевич та його дружина — дизайнерка інтер’єрів Тетяна — відвідали прем’єру фільму «Диявол носить Прада 2» у Києві. Подружжя були єдиними українцями, яким пощастило пройти кастинг і знятися у масовці сиквелу, тож на заході вони поділилися враженнями від знімань з голлівудськими акторками.

Андрій і Тетяна Данілевичі

Журналіст розповів що в одній зі сцен, яку знімали у ресторані в Мілані, спочатку їх посадили за столик, де місце, на їхню думку, було «не дуже».

«Потім нас пересадили до помічника режисера, який сидів з ноутбуком, і я кажу: „Ну це точно буде не в кадрі“. Потім нас підняли і поставили в центр. Всіх розсадили, я кажу: „Ну не знаю, або пан або промав, або нас зараз виведуть. Потім підійшов режисер Девід Френкель з помічником і сказали, що ми будете грати пару, яка входить на територію ресторану. Поряд сиділа Донателла Версачі. В цій сцені Енн Гетевей вбігає в ресторан, а нас проводжає офіціант за столик“, — поділився Андрій.

Андрій і Тетяна Данілевичі

Пара також розповіла про цікаві моменти з голлівудськими акторками зі знімального майданчику.

«Енн Гетевей, як всі дівчата роблять, підтягувала отак колготки. Вона дуже мила, дуже смішна, дуже цікава. Емілі Блант більш строга», — сказало подружжя Данілевичів.

А ще ведучий пригадав, як Емілі Блант вилаялась під час знімань.

«Вона (Емілі Блант, — прим.ред.) навіть лаялась. Це було дуже смішно, тому що в одній зі сцен у неї був діалог з Енн Гетевей, вона щось запнулася, забула і сказала „Cazzo!“ — хто знає італійську, це дуже грубий матюк. Всі італійці почали сміятися і аплодувати. Я так розумію для них це був якийсь комплімент, тому що голлівудська зірка вилаялася італійською мовою», — розповів Андрій Данілевич.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, фільм «Диявол носить Прада 2» вийшов в український прокат.

