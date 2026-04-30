Безопасное соглашение под угрозой: в одной из стран ЕС хотят отменить договоренности с Украиной

Пророссийские депутаты в болгарском парламенте потребовали заблокировать финансовые гарантии ЕС для Украины.

Ирина Игнатова
Здание парламента Болгарии

Болгарские депутаты хотят отменить договоренности с Украиной

В четверг, 30 апреля, болгарская пророссийская политическая партия «Возрождение» официально внесла на рассмотрение Национального собрания [парламента — ред.] страны проект резолюции по расторжению десятилетнего двустороннего соглашения с Украиной. Депутаты инициировали этот шаг из-за того, что документ якобы заключался предыдущим правительством без парламентского одобрения и представляет потенциальную финансовую и военную угрозу национальной безопасности Болгарии.

О скандальной инициативе пишет Novinite.

Претензии к документу безопасности

По словам депутата Петара Петрова, который презентовал законопроект в кулуарах парламента, десятилетнее соглашение о безопасности было подписано временным правительством без надлежащих консультаций с законодателями, что вызывает сомнения относительно его легитимности.

Политик подчеркнул, что партия считает этот документ слишком рискованным именно из-за его длительного срока действия, поэтому требует от действующего Совета министров действовать от имени Национального собрания и окончательно отменить все договоренности с Киевом.

Блокировка финансовой помощи

Кроме расторжения соглашения, представители «Возрождения» представили еще один проект резолюции, направленный на отзыв согласия Болгарии на предоставление государственных гарантий в размере 1,2 миллиарда евро для европейского кредитного механизма в поддержку Украины. Инициаторы утверждают, что условия возврата этих средств крайне туманны и зависят исключительно от будущих российских репараций, что создает неоправданные риски для болгарской экономики. Депутаты объясняют свои действия тем, что в условиях стремительного роста инфляции и увеличения бюджетного дефицита государственные ресурсы должны быть направлены исключительно на решение внутренних социально-экономических проблем граждан.

Напомним, Украина может столкнуться с новыми условиями для получения части финансовой помощи от ЕС. После разблокирования пакета поддержки Брюссель обсуждает требования, связанные с налоговыми изменениями .

