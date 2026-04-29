Орбан уже не блокирует, но деньги от ЕС под вопросом: что теперь требуют от Украины

Украина может столкнуться с более жесткими условиями для получения части финансовой помощи от Евросоюза. Речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой поддержки, которую Киев ожидает в этом году в рамках крупного пакета помощи.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Европейская комиссия обсуждает возможность привязать выплаты Украине к изменениям в налоговой системе. По данным источников, новые требования могут относиться к льготному режиму налогообложения, которым сейчас пользуется часть украинских компаний.

Речь идет об упрощенной системе, позволяющей отдельным предпринимателям и бизнесам платить 5% от выручки. Доноры Украины и Министерство финансов считают, что такая модель уменьшает поступления в бюджет, искажает конкуренцию и поддерживает значительную часть теневой экономики.

По оценке Минфина, изменения могут добавить в бюджет более 40 млрд грн в год. Обсуждаемый вариант предусматривает введение 20% НДС для компаний на льготной системе, если их годовой доход превышает 4 млн грн.

В Еврокомиссии заявляют, что работают над завершением меморандума о взаимопонимании, который будет определять условия финансирования Украины. Детали там не раскрывают, но подчеркивают, что ЕС координирует свою программу реформ с Международным валютным фондом.

По словам представителя Еврокомиссии, цель состоит в том, чтобы как можно быстрее завершить переговоры по «амбициозной программе реформ», которая должна укрепить экономику Украины и ускорить ее интеграцию в ЕС.

Отдельно Украина ведет переговоры с МВФ, который также настаивает на налоговых изменениях. Речь идет, в частности, о требованиях по НДС для самозанятых предпринимателей и налогообложении части иностранных посылок. Киев уже пропустил мартовский дедлайн для внесения соответствующих изменений и теперь есть время до июня, когда запланирован следующий пересмотр программы МВФ.

Следующий транш МВФ в объеме около 700 млн долларов пока остается под вопросом. Украинские чиновники, по данным источников, пытались договориться об отсрочке отдельных налоговых требований примерно на год.

В то же время, реализация таких решений может быть политически сложной. Налоговые изменения непопулярны, а ранее Верховная Рада уже отказалась поддержать часть требований МВФ. Это усилило напряженность между парламентом, правительством и Офисом президента.

Кредит ЕС для Украины: что предшествовало

Ранее Евросоюз разблокировал для Украины крупный пакет кредитной поддержки на 90 млрд евро, рассчитанный на 2026-2027 годы. До этого его долго блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ожидает первый платеж уже в мае-июне. По его словам, эти средства должны пойти на покупку и производство оружия, социальные выплаты и подготовку энергетики к зиме.

«Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины — это 90 миллиардов евро на два года. Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине большую устойчивость и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом», — подчеркивал Зеленский.

Впрочем, даже после политического разблокирования помощи часть выплат может зависеть от того, согласится ли Украина на налоговые изменения, которые требуют международные партнеры.

