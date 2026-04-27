Членство Украины в НАТО под вопросом

Членство Украины в НАТО пока невозможно, а вступление в ЕС — сложный и длительный процесс.

Об этом заявил европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает «Суспільне».

«Членство в НАТО для Украины пока недоступно. Полноценное членство в Европейском Союзе — это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию оборонных возможностей. Именно поэтому наиболее эффективным инструментом может быть поиск нового инструмента, который сосредотачивался бы именно на интеграции всех европейских оборонных возможностей. Нам нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Великобритании, Норвегии с оборонными возможностями желающих стран-членов Европейского Союза», — сказал Кубилюс.

По его словам, такая интеграция могла бы стать надежной гарантией безопасности для Украины по достижении справедливого мира, а также важной основой для ее успешного восстановления.

Кубилюс добавил, что одновременная интеграция Украины в единый рынок и Европейский оборонный союз в ближайшем будущем стала бы «четкой частью европейского стратегического подхода в отношении Украины».

Ранее в СМИ писали об идее ЕС, чтобы новые страны могли присоединиться к блоку без полного права голоса. Полные права, в частности право вето, будут приобретать только после того, как ЕС реформирует свои механизмы, чтобы усложнить отдельным странам возможность ветировать общие решения.

Последнюю версию предложения неофициально назвали «обратным расширением», поскольку оно фактически вводит страны в ЕС в начале процесса выполнения критериев членства, а не в конце. Однако Politico писало, что большинство стран-членов Европейского Союза не поддержали идею ускоренного вступления Украины «авансом», что позволило бы присоединиться к блоку до 2027 года.

Между тем Исландия и Норвегия все больше стремятся к вступлению в Евросоюз. Это означает, что членство Украины останется открытым вопросом.

Украина получила статус кандидата на членство в ЕС в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России, а разрешение на начало переговоров о вступлении в конце 2023-го. Формальные переговоры начались в 2024 году, но процесс тормозила Венгрия. Членство в ЕС обычно длится годами и прогресс требует поддержки всех государств-членов Евросоюза.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сразу несколько стран-членов Альянса тормозят вопрос вступления Украины в НАТО.