Экспрезидент Болгарии Румен Радев

На парламентских выборах в Болгарии уверенную победу одержала новая политическая сила «Прогрессивная Болгария» под руководством экс-президента Румена Радева. Аналитики отмечают, что триумф пророссийского политика, получившего почти 45% голосов, ставит под вопрос дальнейший внешний курс страны и ее роль в рамках ЕС и НАТО.

Партия Румена Радева победила на выборах в Болгарии

Центральная избирательная комиссия Болгарии подвела окончательные итоги парламентских выборов после подсчета всех протоколов. Убедительную победу одержала новая политическая сила “Прогрессивная Болгария”, лидером которой является экспрезидент Румен Радев.

Согласно официальным данным на сайте ЦИК, партия Радева получила 44,59% поддержки. Такой результат дает ему возможность самостоятельно сформировать монобольшинство или возглавить правящую коалицию. Прозападные силы существенно отстали от лидера: блок ГЭРБ–СДС набрал 13,3%, а объединение «Продолжаем изменения – Демократическая Болгария» – 12,6%.

Также в новый состав парламента попадают либеральное «Движение за права и свободы» (7,1%) и партия «Возрождение», получившая 4,2% голосов.

После победы партии «Прогрессивная Болгария» на выборах, Румен Радев на своей странице в Facebook поблагодарил избирателей за поддержку на досрочных парламентских выборах. Он назвал успех своей партии победой морали над самоуверенностью старых политических сил.

Политик отметил, что результаты голосования свидетельствуют о преодолении общественной апатии, хотя уровень недоверия к системе все еще остается значительным. Радев призвал дождаться окончательных итогов, прежде чем обсуждать дальнейшие шаги.

«Прогрессивная Болгария» побеждает безоговорочно. Это победа надежды на недоверие, свободу над страхом. Наконец-то это победа и морали. Люди отвергли самодовольство и высокомерие старых партий. Не поддались лжи и манипуляциям. Спасибо за доверие! Обо всем остальном мы поговорим после окончательных результатов», – написал Радев.

Что обещал Радев перед выборами

В преддверии выборов экспрезидент Румен Радев, покинувший пост в январе 2026 года для участия в парламентской гонке, сделал основную ставку на обещания стабильности и преодоления коррупции . Как отмечает Reuters, политик удачно воспользовался глубоким утомлением граждан от политической нестабильности и роста цен после внедрения евро.

Политик известен своей пророссийской позицией и критикой оказания военной помощи Украине. Кроме того, он раскритиковал решение временного правительства подписать 10-летнее соглашение о сотрудничестве с Украиной, обвинив власть в том, что она «втягивает страну в войну».

Во время кампании Радева сравнивали с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, когда он говорил об улучшении отношений с Москвой и возобновлении поставок российской нефти и газа в Европу. Кроме евроскептицизма он активно критиковал энергетическую политику ЕС. Пока остается открытым вопрос, насколько радикально этот курс изменит внешнюю политику Болгарии как члена НАТО и ее обязательства перед международными партнерами.

Несмотря на то, что опросы прочили его партии «Прогрессивная Болгария» рекордные 35%, Радеву удалось значительно превзойти эти ожидания. Благодаря своей кампании в соцсетях и критике предыдущего правительства, ушедшего в отставку после протестов против повышения налогов, оно смогло привлечь голоса избирателей, разочарованных спорами традиционных политиков.

В ЕС поздравили Радева с победой

Победу партии Радева поздравили как в Кремле, так и в Брюсселе, пишет South China Morning Post .

В частности, глава Евросовета Антониу Кошта выразил готовность к совместной работе.

«Приветствую Румена Радева с убедительной победой на вчерашних парламентских выборах в Болгарии. Нам приятно поздравить вас снова в Европейском Совете. я с нетерпением ожидаю сотрудничества с вами в #EUCO над нашей совместной программой по процветающей, автономной и безопасной Европе. Желаю вам всего лучшего в вашей новой роли», — написал глава Евросовета в соцсети Х .

Сам Радев, хоть и критиковал вступление страны в еврозону и энергетическую политику ЕС, после выборов заявил о намерении продолжать европейский путь Болгарии и готовность к судебным реформам.

Аналитики считают маловероятным, что он попытается отменить использование евро или блокировать помощь Украине, несмотря на сравнение его кампании с политикой Виктора Орбана. Главными вызовами для нового правительства остаются экономические и демографические кризисы, а также недовольство населения ростом стоимости жизни.

Румент Радев – агент Кремля?

Москве импонируют заявления Румена Радева, партия которого победила на выборах, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что «любые противоречия, любые нестыковки взаимных интересов могут и должны разрешаться за столом переговоров».

По мнению кандидата в депутаты Петара Танева, Румен Радев является проводником интересов Кремля, использующего стратегию «балансировки» между ЕС и Россией. В эфире Slawa.TV эксперт напомнил, что с момента первой победы Радева на выборах в 2016 году российская пропаганда называла его своим кандидатом, а нынешняя политика является лишь продолжением влияния Москвы на Балканах.

«Хорошо помню, когда Румен Радев победил на выборах в ноябре 2016 и стал президентом, и уже тогда все российские СМИ написали, что впервые в Болгарии будет пророссийский президент. И тогда он стал президентом, конечно, под зависимостью Кремля. Тогда россияне провели широкую работу над тем, чтобы размыть методологию того, как может думать болгарский избиратель. И все, что сейчас происходит — это продолжение такой техники и политики России в отношении Балкан и Болгарии», — отметил Танев.

Танев отметил, что заявления Радева о «российском Крыме» и необходимости партнерства с РФ из-за исторического прошлого четко указывают на его истинную позицию. По мнению политика, Кремль сознательно инвестирует в «умеренных» лидеров, поскольку радикальная риторика в Европе больше не работает.

