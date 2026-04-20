Після втрати Орбана Росія отримує новий плацдарм у Європі: деталі від WP

Після втрати ключового союзника в Угорщині Росія може зміцнити позиції в ЄС завдяки результатам виборів у Болгарії.

Кирило Шостак
Прапор Болгарії / © Associated Press

Росія може спробувати відновити частину свого впливу в Європейському Союзі після політичних змін у Болгарії.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

На виборах переконливу перемогу здобула політична сила, пов’язана з Румен Радев — колишнім президентом країни, якого вважають більш лояльним до Москви. Його партія отримала більшість у парламенті та зможе самостійно сформувати уряд.

Ці результати завершили тривалий період політичної нестабільності та коаліційних урядів у Болгарії, яка є членом ЄС і НАТО.

У Кремлі позитивно відреагували на підсумки виборів. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Москві «вражені» результатом і бачать у позиції Радева сигнал до більш «прагматичного діалогу» з Росією.

Перемога в Болгарії відбулася невдовзі після поразки Віктор Орбан в Угорщині, якого раніше вважали головним союзником Кремля в Європі.

Сам Радев неодноразово виступав проти військової допомоги Україні та за відновлення відносин із Москвою. Також він поставив під сумнів доцільність вступу Болгарії до єврозони та закликав до нової архітектури безпеки в Європі.

Водночас аналітики зазначають, що економічна залежність Болгарії від ЄС може стримувати радикальні кроки нового уряду. Крім того, жорстка проросійська позиція може викликати внутрішній опір і протести.

Опозиція вже заявила, що підтримуватиме антикорупційні ініціативи, але виступатиме проти будь-яких рішень, які суперечать політиці Європейського Союзу.

Нагадаємо, 19 квітня у Болгарії проходили парламентські вибори. Перемогу здобула новостворена партія «Прогресивна Болгарія», яку очолює проросійський політик та експрезидент Румен Радев.

Крім того, раніше у Словенії заявили про можливий референдум щодо виходу з НАТО та перегляд санкцій проти Росії. Політичні сигнали пролунали на тлі змін у регіоні після виборів в Угорщині.

