У Дніпрі знищено квартиру родини відомого конструктора: дружина дивом вижила після атаки РФ

Дружина Володимира Драновського після атаки РФ по Дніпру втратила домівк. Фото: Дар'я Верболоз / © соцмережі

Внаслідок масованого обстрілу Дніпра, що стався 25 квітня, було пошкоджено житловий будинок, де мешкала родина Володимира Драновського — колишнього головного конструктора КБ «Південне». Дружині науковця вдалося врятуватися, проте квартира зазнала критичних руйнувань.

Про це повідомила онука конструктора Дар’я Верболоз у соцмережах.

Що сталося після атаки РФ у Дніпрі

Через ворожий удар 91-річна вдова науковця залишилася без житла. За словами Дар’ї Верболоз, жінка дивом не постраждала. Проте родинне помешкання фактично знищене, а всі особисті речі залишилися під завалами.

Відомо, що Володимир Драновський обіймав посаду головного конструктора та начальника Конструкторського Бюро Космічних Апаратів і Систем. Він пішов із життя у 2018 році, присвятивши кар’єру розвитку космічної галузі України.

«Людина, яка присвятила життя діяльності, яка пов’язана з розробкою та створенням космічних апаратів і космічних систем, зокрема серій Космос, Інтеркосмос, Океан, Січ, Мікросупутник. Він працював там, де помилка є неприпустимою. Де кожна деталь — це результат місяців розрахунків, перевірок і відповідальності. Де створюються системи, що потребують найвищої точності та глибоких знань. Він будував складні речі, які служили країні та людям. А сьогодні його родина опинилася в складній ситуації», — зазначила онука.

Володимир Драновський та його дружина Фото: Дар’я Верболоз. / © соцмережі

Наразі родина відкрила збір коштів, щоб придбати речі першої потреби та знайти нове житло для 91-річної жінки. Уся матеріальна спадщина родини та необхідний для побуту інвентар були втрачені внаслідок влучання.

Дружина Володимира Драновського. Фото: Дар’я Верболоз / © соцмережі

Атака РФ на Дніпро — подробиці

Нагадамо, у ніч проти 25 квітня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Під ударом ворога опинилися Харків, Херсон, Одещина та Київщина. Але найбільша атака відбулася на Дніпро.

Під час атаки РФ по Дніпру зафіксували влучання у чотирьохповерховий будинок. Є поранені, під завалами можуть бути люди.

Тако ми писали, що під час нічної атаки РФ на Дніпро один з ворожих дронів влетів просто у вікно квартири у багатоповерхівці.

