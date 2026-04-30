Новий список Нобелівської премії миру 2026: чи є там Трамп — що кажуть у комітеті

Трампа могли висунути на Нобелівську премію миру.

Новий список Нобелівської премії миру 2026: чи є там Трамп — що кажуть у комітеті

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

На Нобелівську премію миру 2026 року висунуто 287 кандидатів, серед яких, імовірно, є президент США Дональд Трамп.

Про це повідомив секретар Норвезького нобелівського комітету Крістіан Берг Харпвікен, передає Reuters.

За його словами, цьогоріч у списку 208 кандидатів — це окремі особи, а 79 — організації.

Він також зазначив, що список суттєво оновився порівняно з попереднім роком.

Чи є Трамп серед номінантів

Кілька світових лідерів, зокрема з Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану, заявили, що висували Дональда Трампа на премію. Водночас офіційно підтвердити це неможливо. Адже за правилами Нобелівського комітету, імена номінантів залишаються таємницею протягом 50 років. А сам факт висунення не означає підтримки чи схвалення

Хто може висувати кандидатів

Право пропонувати претендентів мають тисячі осіб по всьому світу, серед яких члени урядів і парламентів, чинні глави держав, професори університетів (історія, право, соціальні науки, філософія), лауреати Нобелівської премії миру.

Інші ймовірні кандидати

Серед потенційних претендентів, яких згадують у публічному просторі:

  • Юлія Навальна;

  • Папа Римський Лев;

  • гуманітарні організації, зокрема з Судану;

  • окремі політики, які працюють над безпекою в Арктиці.

У комітеті наголошують, що на тлі зростання кількості конфліктів у світі значення премії лише посилюється.

«Премія миру зараз навіть важливіша, ніж раніше. У світі є багато ініціатив, спрямованих на добро», — зазначив Харпвікен.

Окремо в комітеті висловили стурбованість станом здоров’я лауреатки премії миру 2023 року, іранської правозахисниці Наргес Мохаммаді, яка перебуває у в’язниці.

За словами представників комітету, її стан погіршується після перенесеного серцевого нападу, і міжнародна спільнота закликає Іран забезпечити їй належне лікування.

Коли оголосять лауреата Нобелівської премії миру 2026

Ім’я лауреата Нобелівської премії миру 2026 року оголосять 9 жовтня, а церемонія нагородження відбудеться 10 грудня в Осло.

