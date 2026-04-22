Зворотний відлік для Тегерана: Трамп заінтригував заявою про переговори

Дональд Трамп

Наступний раунд мирних переговорів між США та Іраном, можливо, відбудеться в найближчі 36–72 години.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає New York Post.

Джерела видання в Ісламабаді розповіли про позитивні посередницькі зусилля з Тегераном, поновлюючи можливість проведення мирних переговорів протягом наступних «36-72 годин».

На питання, чи відповідає ця інформація дійсності, Трамп відповів: «Це можливо».

Нагадаємо, 21 квітня в Ісламабаді мали пройти мирні переговори між США та Іраном. Американську сторону мали представляти віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Проте невдовзі Тегеран заявив, що не братиме участі в перемовинах зі США через позицію Вашингтона та напруження в регіоні. Після цього стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс теж скасував свою заплановану поїздку до Пакистану.

Попри зрив переговорів, Трамп заявив, що продовжує перемир’я. Заява президента США Дональда Трампа про продовження перемир’я викликала різку реакцію в Ірані.