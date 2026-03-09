Українців налякали новим Трудовим кодексом: чи справді декрет скоротять до 4 місяців

Декретна відпустка / © Freepik

В Україні ширяться чутки, що декретну відпустку скоротять до 4 місяців. Усе це нібито прописано у проєкті нового Трудового кодексу. Насправді ж документ, який має замінити старі радянські правила на сучасні європейські стандарти, викликав бурхливі обговорення в соцмережах саме через неправильне трактування нових норм.

Про це пише ТСН.ua.

Міфи та реальність: що насправді пропонує Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України виступило з офіційними роз’ясненнями, щоб спростувати неточності. У відомстві наголошують: йдеться не про скорочення чинних прав, а про запровадження додаткових інструментів підтримки батьківства.

Згідно з текстом проєкту, в Україні пропонують запровадити нову оплачувану відпустку для догляду за дитиною тривалістю 4 місяці. Ця норма не замінює стандартну відпустку по догляду до 3 років, а є окремим механізмом:

Кожен з батьків отримує індивідуальне право на 2 місяці такої оплачуваної відпустки. Це має сприяти збалансованішому розподілу сімейних обов’язків.

Для одиноких матерів або батьків зберігається право на всі 4 місяці оплачуваної відпустки одноосібно.

Захист від звільнення — проєкт прямо забороняє звільняти за ініціативою роботодавця працівників із дітьми віком до півтора року, дітьми з інвалідністю, а також одиноких батьків із дітьми до 14 років.

«Як є зараз: відпустка до 3 років зі збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку (2026 року ЄСВ становить 1 902 грн/міс.)

Як буде після ухвалення Трудового кодексу: відпустка до 3 років зі збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку.

Тобто тут також нічого не змінюється. Ця норма залишається без змін. Працівник або працівниця можуть перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку», — зазначили в міністерстві.

До слова, крім «декретних» питань, кодекс пропонує низку інших змін:

Відпустки: мінімальна щорічна відпустка становитиме 28 днів (замість нинішніх 24). Понаднормова робота: ліміт годин збільшується зі 120 до 180 на рік (за домовленістю — до 250), проте базова тривалість тижня залишається незмінною — 40 годин. Локаут: роботодавці отримають право на колективні дії у відповідь на неправомірні страйки, що є звичною практикою в країнах Європейського Союзу.

«Декрет не скасовується»

Народний депутат Олексій Гончаренко також закликав громадян не піддаватися паніці, спричиненій повідомленнями в Telegram-каналах. Він підтвердив, що поширена інформація про обмеження декрету лише чотирма місяцями є фейком.

«Сьогодні телеграм-канали розповсюдили фейк, нібито декретна відпустка буде 4 місяці. Але це неправда! Неоплачувана декретна відпустка до 3 років зберігається», — наголосив парламентар.

Депутат пояснив: новий закон просто краще роз’яснює, як поєднувати роботу та виховання дітей. Наприклад, вагітним жінкам оплачуватимуть час, витрачений на візити до лікаря, а батьки отримають право на ту саму додаткову оплачувану відпустку.

Наразі документ готують до першого голосування у Верховній Раді. В Мінекономіки просять українців не вірити чуткам, а читати лише офіційні тексти законопроєктів, щоб не стати жертвою фейків.

Нагадаємо, в Україні питання додаткових відпусток для військових під час війни залишається складним. Їхнє надання залежить від рішення командира підрозділу та регламентується законодавством.