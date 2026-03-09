Російські військові захопили ще три села на Сумщині: яка ситуація на кордоні

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські військові активізувалися на кордоні та захоплюють українські села на Сумщині й Чернігівщині, щоб створити там власні зони контролю. Армія РФ просувається вперед, викрадає людей і прикривається цивільними, як «живим щитом».

Про це повідомили у DeepState.

За даними аналітиків, на мапі бойових дій з’являються нові зони контролю противника. Зокрема, в районі села Грабовське, яке перебуває під контролем російських військових із грудня 2025 року, площа захопленої ділянки зросла до 45 км². Армія РФ також зайшла у сусідні населені пункти Попівка та Високе. Цю ділянку наразі утримують підрозділи Територіальної оборони (ТрО).

Аналітики зауважили, що особливе занепокоєння викликає ситуація в селі Сопич. Після заходу добре екіпірованої російської піхоти зафіксовані факти викрадення місцевих жителів. Під час рейдів російські військові прикриваються цивільним населенням. Також повідомляється про перехід у «червону зону» населеного пункту Комарівка, що розташований південніше.

Аналітики зазначають, що вздовж кордону зберігається велика кількість «сірих зон», де армія РФ «прощупує» оборону.

«Противник таким чином формує собі буферну зону на нашій території, щоб убезпечити свій кордон та мати ділянки спостереження… Це вказує на певну роботу над помилками з боку росіян, зокрема, після Курщини. Враховуючи ці проблеми, командуванню давно необхідно звернути увагу на ділянки вздовж кордону», — йдеться у повідомленні DeepState.

Ситуація на кордоні України. / © t.me/DeepStateUA

Експерти наголошують на необхідності посилення оборони прикордоння ресурсами, насамперед дронами, щоб унеможливити рух російської піхоти та її закріплення в селах. Наразі основний тягар стримування провокацій на цих ділянках лежить на підрозділах ТрО.

Через загострення ситуації та дії російських військових, які грабують і вбивають населення, аналітики закликають мешканців прикордонних територій до негайної евакуації. Державний кордон залишається зоною підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, підрозділи армії РФ повністю окупували прикордонне село Сопич Сумської області. Мешканців цього населеного пункту росіяни раніше примусово вивези до Росії.