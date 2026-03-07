Війна Росії проти України

Підрозділи російської армії повністю окупували прикордонне село Сопич Сумської області. Мешканців цього населеного пункту окупанти раніше примусово вивези до Росії.

Про це повідомили аналітики моніторингового ресурсу DeepState в суботу, 7 березня.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися в районі ще кількох населених пунктів у прикордонних з Росією на Сумщині. Йдеться про села Попівку, Високе та Комарівці.

«Ворог просунувся поблизу Попівки, Високого, у Комарівці та окупував Сопич», — повідомили аналітики DeepState.

© Deepstatemap

Раніше повідомлялося, що в селі Сопичі останніми роками було близько 300 мешканців, але поступово вони виїжджали із прикордонного села. А 19 людей, попри всі ризики, залишилися та написали заяви на відмову від евакуації. Тепер вони перебувають у Брянській області РФ.

У Сопич, як і у сусідні села Есманьської громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці, ворог робив спроби інфільтруватися ще від грудня минулого року.

Нагадаємо, ситуація з викраденням людей на територію ворога вже відбувалась на Сумщині у грудні 2025 року, це було село Грабовське Краснопільської громади. Тоді росіяни викрали близько півсотні цивільних.