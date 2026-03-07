- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни окупували село, з якого викрали мешканців — DeepState
Російські загарбники також просунулися в районі ще кількох населених пунктів у прикордонних з Росією на Сумщині.
Підрозділи російської армії повністю окупували прикордонне село Сопич Сумської області. Мешканців цього населеного пункту окупанти раніше примусово вивези до Росії.
Про це повідомили аналітики моніторингового ресурсу DeepState в суботу, 7 березня.
У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися в районі ще кількох населених пунктів у прикордонних з Росією на Сумщині. Йдеться про села Попівку, Високе та Комарівці.
«Ворог просунувся поблизу Попівки, Високого, у Комарівці та окупував Сопич», — повідомили аналітики DeepState.
Раніше повідомлялося, що в селі Сопичі останніми роками було близько 300 мешканців, але поступово вони виїжджали із прикордонного села. А 19 людей, попри всі ризики, залишилися та написали заяви на відмову від евакуації. Тепер вони перебувають у Брянській області РФ.
У Сопич, як і у сусідні села Есманьської громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці, ворог робив спроби інфільтруватися ще від грудня минулого року.
Нагадаємо, ситуація з викраденням людей на територію ворога вже відбувалась на Сумщині у грудні 2025 року, це було село Грабовське Краснопільської громади. Тоді росіяни викрали близько півсотні цивільних.