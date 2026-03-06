Росіяни "стирають" із землі ще один регіон України: постійні обстріли та знищення всього живого

Чернігівщина — ще один регіон, який обстрілює РФ / © ТСН

Реклама

Тактика російських окупантів незмінна: спочатку тероризувати цивільне населення, а потім вщент зносити забудову. На півночі Чернігівщини, у Сновській громаді, ворог методично нищить усе, що дає людям змогу жити. Попри цілодобові повітряні тривоги та дрони, що постійно висять над головою, громада шукає способи вижити.

Як виглядає життя на межі з ворогом — у репортажі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Війна в Україні: обстріли на Чернігівщині

У самому центрі Сновська, за 27 кілометрів від російського кордону, стоїть понівечений двоповерховий будинок культури. Пів року тому сюди влучив «Шахед». Стеля пробита, спортивне обладнання розтрощене. Це було місце тренувань дитячої команди з вільної боротьби — гордості громади.

Реклама

Наталя Довбенко, співробітниця БК: «Вони (діти) повинні були через пів години прийти. Стеля пробита, все знищено. Тут займалося понад сто школярів».

Міський голова Сновська Олександр Медведьов переконаний: удар був навмисним. Спочатку ворог провів розвідку, а потім прицільно вдарив по будівлі, де також розташовувалася дитяча школа картингу.

Війна в Україні: як виживає громада

У місті катастрофічно бракує бетонних укриттів. Аби зберегти навчальний процес, в одному з ліцеїв сховище обладнали у старій покинутій котельні. Демонтувати старе устаткування було надто складно, тому його залишили, встановивши сучасну витяжку та санвузол.

Ольга Гаврилець, директорка ліцею №3: «Якщо не навчатися, то 150 людей сюди вміщується. Але ми зараз проводимо уроки позмінно, по кілька класів збираємо в укритті».

Реклама

Проте дітей у громаді меншає — після 9-го класу батьки намагаються вивезти підлітків у безпечніші регіони.

Евакуація: чому люди обирають «свою хату»

Сновська громада має 42 кілометри спільного кордону з РФ. Села у 5-кілометровій зоні підлягають обов'язковій евакуації, але бланки відмови заповнюють майже всі. Люди тримаються за городи та господарство.

Пані Ганна приїхала до Сновська з прикордонного Гірська. Її хату розтрощили «Гради», у сусідів живцем згоріли люди, але жінка знову латає дах і планує клеїти шпалери до Великодня.

Пані Ганна, переселенка з прикордоння: «Куди мені виїхати? Нам пропонували будинок пристарілих, але ми в своїй хаті вже живемо — та й живемо. Робота в мене є, до Паски треба встигнути шпалери поклеїти».

Реклама

За даними Чернігівської ОВА, у небезпечній зоні досі залишається близько двох сотень людей. Неповнолітніх вивезли всіх, але дорослі повертаються до руїн, аби порати худобу.

Економічний терор

Окупанти нищать не лише житло, а й можливість працювати. У Сновську вщент розбомбили бюджетоутворювальне підприємство харчових продуктів. Сто людей залишилися без роботи, а власники вирішили не відновлювати виробництво так близько до кордону.

Попри це, громада намагається втримати фахівців. Місцева влада купує житло для лікарів, аби ті не виїжджали. За останні роки так вдалося залучити чотирьох нових медиків.

Битва за прикордоння триває: поки Росія намагається перетворити ці землі на пустелю, люди будують нові стіни на місці згорілих хат і відмовляються залишати свій дім.

Реклама

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НОВИНИ 6 березня. Орбан полонив українців?! Щасливі кадри обміну!