І сонце, і мороз: якою буде погода в Україні 8 березня

У неділю, 8 березня, погода потішить весняним теплом, але не всюди

У неділю, 8 березня, українців потішить справжня весняна погода з мінливою хмарністю та відсутністю опадів. Попри нічні заморозки, вдень стовпчики термометрів у багатьох областях покажуть впевнений плюс, а на заході країни повітря прогріється до 15 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по Україні

Загалом на всій території нашої країни очікується спокійна погода без опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Вночі температура повітря опуститься до 0-5 градусів морозу, а на північному сході місцями навіть можлива небезпечна ожеледиця.

Втім, вдень весна візьме своє: середня температура становитиме 7-12 градусів тепла. Найбільше пощастить мешканцям західних областей, де повітря прогріється до 15 градусів. А от на північному сході та сході країни буде дещо прохолодніше — від 3 до 8 градусів тепла.

Погода у Києві та області

Для мешканців столиці та Київщини синоптики також прогнозують мінливу хмарність та абсолютно суху погоду. Вітер залишатиметься слабким, змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду. Температура по області вночі коливатиметься в межах 0-5 градусів морозу, а вдень значно потеплішає — до 7-12 градусів.

Безпосередньо у самому Києві нічні морози будуть трохи м’якшими — від 0 до 2 градусів нижче нуля. Вдень кияни зможуть насолодитися комфортними 8-10 градусами тепла, що ідеально підійде для прогулянок на свіжому повітрі.

Нагадаємо, Україну накриють потепління та антициклон, що забезпечить ясні вихідні з температурою вище кліматичної норми. Водночас метеорологи попереджають про руйнування криги та підняття рівня води в басейнах великих річок.