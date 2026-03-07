Відомий блогер Беспалов після таємничого зникнення вийшов на зв'язок: "Людина хотіла, щоб ти зник"

Богдан Беспалов / © facebook.com/bespalov.i.am

Відомий український блогер-пліткар Богдан Беспалов після таємничого зникнення вперше вийшов на зв'язок.

Зірка Мережі зробив звернення до своїх підписників. Блогер зізнався, що не може наразі розкривати багато деталей. Проте він пообіцяв, як тільки з'явиться така можливість, то пояснить, що сталося. Також Богдан Беспалов зізнався, що наразі немає доступу до соцмереж, тож веденням його блогу займаються адміни. За словами блогера, його життя наразі кардинально змінилось.

"Ніколи не думав, що за одну дому може так кардинально змінитися життя, і все, що для тебе було комфортним, що тебе робило щасливим, приносило усмішку, гроші, емоції – все це втрачає будь-які сенси. Ти потрапляєш туди, де базові речі для життя людини, це вже є великою радістю", - прокоментував блогер.

Богдан Беспалов / © facebook.com/bespalov.i.am

Також Богдан Беспалов висловився про плітки довкола його зникнення. Він запевнив, що за кордон не виїжджав та перебуває наразі в Україні. Окрім того, блогер спростував всі чутки, що нібито перебуває під слідством в СІЗО. За словами Беспалова, ці плітки не відповідають дійсності.

"Багато спекуляцій, обговорень, різних думок з'явилось навколо. Я розумію, що від цієї "загадковості" виникає ще більше запитань. Я вас прошу дочекатися, я обов'язково повернусь. Зараз такий період, коли треба трішки почекати, на жаль, не все від мене залежить. Одразу хочу відкинути всі спекуляції – я не в СІЗО, не під слідством, не виїжджав з України. У мене обмежений доступ до зовнішнього світу і до телефону", - зазначив блогер.

Окрім того, Беспалов натякнув, що за його зникненням стоїть "конкретна людина", яка "намагається відрізати його від діяльності" і "зробити так, щоб він зник назавжди". Проте, за словами блогера, їй цього не вдасться.

Богдан Беспалов / © instagram.com/bespalovmusic

"Коли конкретна людина, яка намагається тебе відрізати від твоєї діяльності, хотіла зробити так, щоб ти зник назавжди, просто зник, а зробила тільки на краще, бо ти переосмислюєш все, перезавантажуєшся і розумієш, в якому напрямку розвиватися, що робити і як покращувати себе і свої знання", - підсумував блогер.

Зазначимо, Богдан Беспалов таємниче зник 24 січня. Достеменно невідомо, що саме сталось. Довкола зникнення блогера вирує чимало пліток. Олії до вогню додає й діяльність Беспалова, який висвітлює плітки, часом жорсткі й доволі маніпулятивні, довкола життя українських зірок. За це блогер неодноразово потрапляв у скандали.