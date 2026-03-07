Міла Нітіч заспівала "Каюсь" українською і здивувала, як свого часу виборювала її в Бебешка

Міла Нітіч

Українська співачка Міла Нітіч презентувала українськомовну версію пісні "Каюсь".

Композиція з'явилася в її житті ще у 18 років. Колись дуже особиста історія сьогодні звучить як сповідь про прийняття, прощення і вміння йти далі. Артистка зізнається: переклад був ризиком, але саме він відкрив у композиції новий, глибший і універсальний сенс.

Пісня "Каюсь" народилася для виконавиці у дуже ранній період життя. Тоді вона буквально виборювала її місце у своєму репертуарі. Річ у тім, що її тодішній продюсер Володимир Бебешко був проти, аби вона її виконувала. Мовляв, Нітіч була занадто юною для такої пісні. Врешті, ця боротьба стала частиною історії композиції.

"Ця пісня з'явилась у моєму житті надто рано — у 18 років. Я дуже добре пам'ятаю, як буквально виборювала для неї місце у своєму репертуарі з Володимиром Бебешко. Він не хотів її брати, вважав, що цю пісню для мене тоді зарано співати. А я впиралась і відстоювала її, бо відчувала, що вона моя. Спочатку я закладала в неї одну дуже особисту історію — історію своїх батьків. Але сьогодні я розумію: зараз у цій пісні зовсім інші сенси. Вона — не про конкретну людину. Вона — про кожного з нас", — говорить артистка.

Тривалий час співачка не наважувалася перекладати "Каюсь" українською. Її лякала відповідальність — не зруйнувати тонку емоцію і не втратити глибину, адже невдалі переклади часто позбавляють пісні сили. Рішення з'явилося несподівано під час студійної зустрічі з поетом і автором текстів Гідаятом Сеїдовим — вони просто зібралися писати нову музику.

"Я дуже хвилювалася, щоб пісня не була спаплюжена. Ми всі знаємо, як інколи переклади роблять пісні гіршими. Але я чомусь знала, що він зможе знайти ті слова, які донесуть справжню суть. Коли я прочитала готовий текст — я просто заплакала. Реально. Бо відчула: пісня отримала зовсім інший сенс", — згадує артистка.

Саме тоді співачка усвідомила: "Каюсь" — це не про чергову любовну драму. Це пісня про внутрішній діалог, про розірване нутро кожного з нас, про втрати, біль і ті події, після яких ми вже ніколи не стаємо колишніми.

"Я зрозуміла, що ця пісня написана про кожного з нас. Про те, що мені є в чому покаятися — перед Богом і перед собою. І що єдина людина, яку я повинна пробачити у своєму житті, — це я сама. Вона звучить настільки глибоко і широко, що кожен знайде в ній свою історію. Такі пісні в житті трапляються дуже рідко", — каже артистка.

