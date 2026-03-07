Юрій Нікітін показався зі старшою донькою від Горбачової в США та ніжно привітав її з 21-річчям

Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

Український продюсер Юрій Нікітін показав рідкісні фото зі старшою донькою від колишньої дружини, артистки Ольги Горбачової, та ніжно привітав її з важливою датою.

Донька експодружжя відсвяткувала день народження. 6 березня Поліні виповнився вже 21 рік. Звичайно ж, зірковий батько привітав первістку з важливою датою. Він опублікував їхні рідкісні спільні фото, що були зроблені під час прогулянки Сієтлом, що в штаті Вашингтон, США.

Юрій Нікітін із донькою Поліною / © instagram.com/yuriynikitin

Окрім того, Юрій Нікітін адресував Поліні теплі та ніжні слова з привітаннями. Продюсер побажав доньці бути щасливою та жити в любові й гармонії.

"З днем народження, люба! Будь щасливою! Довгих та радісних тобі років життя в любові та гармонії", - звернувся до доньки продюсер.

Юрій Нікітін із донькою Поліною / © instagram.com/yuriynikitin

Зазначимо, Поліна – старша дитина Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової. Знаменитості, які влітку минулого року повідомили про розлучення, також виховують молодшу доньку Серафиму.

