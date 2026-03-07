ТСН у соціальних мережах

Юрій Нікітін показався зі старшою донькою від Горбачової в США та ніжно привітав її з 21-річчям

Донька експодружжя відсвяткувала день народження.

Юрій Нікітін

Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

Український продюсер Юрій Нікітін показав рідкісні фото зі старшою донькою від колишньої дружини, артистки Ольги Горбачової, та ніжно привітав її з важливою датою.

Донька експодружжя відсвяткувала день народження. 6 березня Поліні виповнився вже 21 рік. Звичайно ж, зірковий батько привітав первістку з важливою датою. Він опублікував їхні рідкісні спільні фото, що були зроблені під час прогулянки Сієтлом, що в штаті Вашингтон, США.

Юрій Нікітін із донькою Поліною / © instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін із донькою Поліною / © instagram.com/yuriynikitin

Окрім того, Юрій Нікітін адресував Поліні теплі та ніжні слова з привітаннями. Продюсер побажав доньці бути щасливою та жити в любові й гармонії.

"З днем народження, люба! Будь щасливою! Довгих та радісних тобі років життя в любові та гармонії", - звернувся до доньки продюсер.

Юрій Нікітін із донькою Поліною / © instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін із донькою Поліною / © instagram.com/yuriynikitin

Зазначимо, Поліна – старша дитина Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової. Знаменитості, які влітку минулого року повідомили про розлучення, також виховують молодшу доньку Серафиму.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець вітав сина від ексдружини з 8-річчям. Співак також на свіжих фото показував, який зараз вигляд має Лук'ян.

