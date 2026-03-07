Що посадити в березні: 10 цибулин, які перетворять сад на яскравий квітник

Сад / © Associated Press

Якщо хочеться, щоб сад улітку тішив насиченими барвами, березень — саме час висаджувати цибулини квітів. За словами ландшафтної дизайнерки та авторки Енн-Марі Павелл, правильно підібрані рослини здатні забезпечити безперервне цвітіння від початку літа до осінніх заморозків.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Експертка радить звернути увагу на кілька ефектних і водночас невибагливих видів, які легко вирощувати навіть на невеликих ділянках, у контейнерах або на клумбах.

Які цибулини варто посадити у березні

Гладіолус «Оксамитові очі»

Ця рослина має насичені червоно-фіолетові квіти з малиновими відтінками. Високі стебла можуть виростати до 1,5 м, тому гладіолуси добре підходять для створення вертикальних акцентів у саду. Крім того, вони довго стоять у зрізі — до двох тижнів. Gladiolus communis subsp. byzantinus

Пурпурові воронкоподібні квіти з білими мітками виглядають ефектно на фоні мечоподібного листя. Рослина добре росте на сонці й майже не потребує догляду. Крокосмія «Емілі Маккензі»

Квіти насиченого помаранчевого кольору з темно-червоним центром додають клумбам яскравості. Крокосмія добре росте як на сонячних ділянках, так і у півтіні. Лілія «Арабський лицар» (Lilium martagon)

Це лілія з пониклими квітками та пелюстками, загнутими назад. На одному стеблі може з’являтися до кількох десятків бутонів. Рослина має приємний аромат. Лілія «Клод Шрайд»

Сорт із насичено-малиновими пелюстками та золотистими цятками. Цвіте наприкінці весни або на початку літа й може тішити квітами до шести тижнів. Eucomis comosa «Sparkling Burgundy»

Відомий як ананасова лілія. Рослина має декоративні бордові стебла і квіти у формі зірок, що розкриваються в кремово-білих та рожевих відтінках. Ліатріс колосистий

Фіолетові колосоподібні суцвіття приваблюють запилювачів і додають клумбі вертикальної структури. Рослина невибаглива і добре переносить літню спеку. Дієрама пульчеррімум

Цю рослину іноді називають «вудкою ангела». Її ніжні дзвіночкоподібні квіти на довгих вигнутих стеблах легко коливаються від вітру. Неріне боуденії «Ізабель»

Цибулинна рослина, що зацвітає восени. Яскраві рожеві квіти з’являються у вересні-жовтні, коли більшість рослин у саду вже відцвіли. Amarine tubergenii «Tomoko»

Гібрид нерини та амарилісу. Рослина формує високі безлистяні стебла з квітами рожево-пурпурових відтінків і часто використовується для зрізу.

Нагадаємо, після зими сад часто має занедбаний вигляд, але поспішати з обрізанням не варто. Експерти пояснили, які багаторічники в березні потребують догляду, а які краще не чіпати.