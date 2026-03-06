Весняне обрізання саду: 6 багаторічників, про які варто подбати вже в березні

Ехінацея / © Associated Press

Рання весна — час, коли садівники активно беруться до роботи на ділянці. Проте експерти радять не поспішати з обрізанням багаторічних рослин, адже для деяких із них раннє прибирання корисне, а для інших може нашкодити.

Про це повідомило видання Real Simple.

Після зими грядки часто мають занедбаний вигляд, тож виникає спокуса швидко обрізати старі стебла та листя. Однак у багатьох регіонах березень ще супроводжується заморозками, тому важливо враховувати особливості кожної рослини.

Які багаторічники варто обрізати в березні

Фахівці з садівництва називають кілька рослин, яким ранньовесняне обрізання піде на користь.

Рудбекія гірта (чорноока Сьюзен)

Ця витривала багаторічна рослина щороку відмирає до верхівки. Сухі стебла взимку можуть слугувати кормом для птахів, а навесні в них часто накопичуються грибки та шкідники. Обрізання старих пагонів покращує циркуляцію повітря і допомагає новим паросткам з’явитися без перешкод.

Декоративні трави

До цієї групи належать, зокрема, ковила гостроквіткова, просо прутовидне та фонтанна трава. Старе листя захищає рослину взимку, але перед початком весняного росту його рекомендують зрізати, щоб воно не заважало новим пагонам.

Чайно-гібридні та кущові троянди

Початок весни вважається вдалим часом для формувального обрізання троянд. Чайно-гібридні сорти зазвичай скорочують до кількох сильних пагонів, а кущові троянди підрізають м’якше, щоб надати рослині гарної форми.

Ромашка Шаста

Старе листя цих рослин часто стає вологим після зими і може сприяти гниттю. Видалення відмерлих частин допомагає рослині краще розвиватися та покращує вентиляцію навколо куща.

Гвоздика (Dianthus)

Багато сортів гвоздики залишаються зеленими навіть узимку. Тому ранньою весною рослину зазвичай лише очищають — прибирають сухе листя і потемнілі стебла.

Асклепій бульбоподібний (метеликовий бур’ян)

Цю рослину радять обрізати лише тоді, коли біля основи з’являються нові пагони. Тоді старі стебла зрізають приблизно за кілька сантиметрів від ґрунту, щоб звільнити місце для нового росту.

Які рослини краще поки не обрізати

Не всі багаторічники добре реагують на ранньовесняне обрізання. Для деяких із них торішні стебла слугують природним захистом від холодів.

Експерти радять зачекати з обрізанням тропічних рослин, наприкла, д канни або колоказії, доки не мине ризик сильних заморозків. Також не варто поспішати з деревними багаторічниками — кущами чи невеликими деревами, — поки не з’являться нові бруньки.

Серед рослин, які краще залишити в спокої на початку весни, називають також ехінацею пурпурову, люпин, наперстянку та серцелицю видовищну. Передчасне обрізання може пошкодити молоді пагони або забрати захисний шар, який допомагає рослині пережити можливі заморозки.

Загалом садівники радять орієнтуватися на стан рослини: якщо вона повністю відмерла або вже з’явилися нові паростки, обрізання можливе. Якщо ж рослина ще перебуває у стані спокою, краще дати їй трохи більше часу.

