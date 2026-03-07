ТСН у соціальних мережах

У Харкові розкрили, чим Росія атакувала цієї ночі: що відомо (фото)

Росія вдарила по житловому будинку новою ракетою «Изделие-30».

Руслана Сивак
Атака РФ по Харкову 7 березня

Атака РФ по Харкову 7 березня / © Харківська обласна прокуратура

Війська РФ завдали удару по житловому будинку, попередньо використавши нову крилату ракету під назвою «Изделие-30». Внаслідок атаки загинули люди. Харківська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Атака РФ по Харкову

Як повідомили в обласній прокуратурі, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

«На місці події прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями проводять комплекс першочергових слідчих дій, спрямованих на фіксацію наслідків збройної агресії рф та збір доказів вчинення воєнного злочину», — зазначили у відомстві.

Атака РФ на Харків 7 березня / © Харківська обласна прокуратура

Атака РФ на Харків 7 березня / © Харківська обласна прокуратура

Що відомо про ракету «Изделие-30»

Головне управління розвідки МО України через портал War & Sanctions оприлюднило технічні характеристики та іноземні компоненти цієї зброї:

  • Габарити та потужність: розмах крил становить близько 3 метрів, маса бойової частини — 800 кг.

  • Дальність: ракета здатна вражати цілі на відстані щонайменше 1 500 км.

  • Виробник: розробка ОКБ «Звезда» (входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение»). Перші випадки її застосування зафіксовані наприкінці минулого року.

Нова російська крилата ракета «Изделие-30». Фото: War&Sanctions.

Нова російська крилата ракета «Изделие-30». Фото: War&Sanctions.

Попри заяви РФ про імпортозаміщення, розвідники виявили у «Изделии-30» компоненти з багатьох країн:

  • США: мікросхеми пам’яті, лінійні драйвери, 32-бітний бінарний лічильник та АЦП/ЦАП перетворювачі.

  • Швейцарія: регулятори напруги та GNSS-модулі.

  • Нідерланди: чотириканальні буфери.

  • Білорусь: восьмирозрядні регістри.

  • КНР: МОН-транзистори.

Зазначається, що навігаційна система ракети поєднує російські розробки («Комета-М12») з іноземним приймачем NAVIS NR9 для вищої стійкості до завад. Назва «Изделие-30» раніше використовувалася для позначення двигуна винищувача Су-57, проте зараз вона ідентифікована як крилата ракета.

Атака РФ на Харків 7 березня. / © Харківська обласна прокуратура

Атака РФ на Харків 7 березня. / © Харківська обласна прокуратура

Паралельно стало відомо про розробку «Изделие 506» (Х-БД), яка має замінити ракету Х-101. Вартість однієї такої одиниці оцінюють у 4,2 мільйона доларів (337 млн рублів), а перші поставки заплановані на 2024 та 2026 роки.

Атака РФ на Харків 7 березня / © Харківська обласна прокуратура

Атака РФ на Харків 7 березня / © Харківська обласна прокуратура

Масована атака РФ по Харкову — що відомо

Раніше ми вже писали, що війська РФ під час нічного обстрілу Харкова, ймовірно, застосували новітні ракети «Изделие-30» з бойовою частиною вагою 800 кілограмів.

Відомо, що атака відбулася близько 01:40 ночі. Попередньо зафіксовано три ракетні удари. Один під’їзд п’ятиповерхівки знищено повністю, сусідня будівля зазнала значних пошкоджень.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що кількість жертв зростає. З його слів, пошукові роботи на місці атаки не припиняються.

