Україна завоювала потрійний подіум на Паралімпійських іграх-2026

Україна завоювала ще три медалі на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

"Синьо-жовті" здобули потрійний подіум у парабіатлонному спринті у класі спортсменів з порушенням зору.

Медалі вибороли Олександр Казік ("золото"), Ярослав Решетинський ("срібло") та Анатолій Ковалевський ("бронза").

Паралімпіада-2026. Парабіатлон, чоловічий спринт, спортсмени з порушеннями зору)

1. Олександр Казік (Україна, 0+0) 17:37.7

2. Ярослав Решетинський (Україна, 0+0) +1:02.4

3. Анатолій Ковалевський (Україна, 0+0) +1:06.1

...

5. Дмитро Суярко (Україна, 0+1) +1:16.0

7. Максим Мурашковський (Україна, 1+1) +2:40.2

Таким чином, Україна закінчила перший змагальний день Паралімпіади-2026 з доробком у шість нагород: три золоті, одна срібна та дві бронзові. Станом на зараз наша збірна лідирує в медальному заліку.

Раніше "золото" у спринті у класі сидячи здобув парабіатлоніст Тарас Радь. Також подвійний подіум здобули українські парабіатлоністки в спринті у класі стоячи: Олександра Кононова виграла "золото", а Людмила Ляшенко виборола "бронзу".

Нагадаємо, Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Зазначимо, що 6 березня відбулася церемонія відкриття Паралімпіади-2026, яку Україна повністю бойкотувала через участь російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, щонайменше на рівні урядових осіб, доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія, Франція та Австралія.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.