"Золото" та "бронза": Україна здобула подвійний подіум на Паралімпіаді-2026

Олександра Кононова / © Associated Press

Реклама

Україна завоювала ще дві медалі на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У парабіатлоні в спринті в класі стоячи "синьо-жовті" здобули подвійний подіум: Олександра Кононова виграла "золото", а Людмила Ляшенко виборола "бронзу".

Кононова втретє в кар'єрі стала паралімпійською чемпіонкою у біатлоні. Це її перше "золото" за 12 років у цьому виді спорту.

Реклама

Паралімпіада-2026. Парабіатлон, жіночий спринт в класі стоячи

1. Олександра Кононова (Україна, 0+0) 18:41.5 хвилини

2. Наталі Вілкі (Канада, 0+0) +5.9

3. Людмила Ляшенко (Україна, 0+1) +32.4

...

Реклама

5. Ірина Буй (Україна, 0+0) +49.5

8. Богдана Конашук (Україна, 0+2) +1:59.5

Загалом у скарбничці збірної України вже три медалі на Паралімпійських іграх-2026. Раніше "золото" у спринті у класі сидячи здобув парабіатлоніст Тарас Радь.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Реклама

Зазначимо, що у п'ятницю, 6 березня, відбулася церемонія відкриття Паралімпіади-2026, яку Україна повністю бойкотувала через участь російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, щонайменше на рівні урядових осіб, доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія, Франція та Австралія.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.

Реклама

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.