"Золото" та "бронза": Україна здобула подвійний подіум на Паралімпіаді-2026
Олександра Кононова стала чемпіонкою, а Людмила Ляшенко бронзовою призеркою Паралімпіади.
Україна завоювала ще дві медалі на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
У парабіатлоні в спринті в класі стоячи "синьо-жовті" здобули подвійний подіум: Олександра Кононова виграла "золото", а Людмила Ляшенко виборола "бронзу".
Кононова втретє в кар'єрі стала паралімпійською чемпіонкою у біатлоні. Це її перше "золото" за 12 років у цьому виді спорту.
Паралімпіада-2026. Парабіатлон, жіночий спринт в класі стоячи
1. Олександра Кононова (Україна, 0+0) 18:41.5 хвилини
2. Наталі Вілкі (Канада, 0+0) +5.9
3. Людмила Ляшенко (Україна, 0+1) +32.4
...
5. Ірина Буй (Україна, 0+0) +49.5
8. Богдана Конашук (Україна, 0+2) +1:59.5
Загалом у скарбничці збірної України вже три медалі на Паралімпійських іграх-2026. Раніше "золото" у спринті у класі сидячи здобув парабіатлоніст Тарас Радь.
Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.
Зазначимо, що у п'ятницю, 6 березня, відбулася церемонія відкриття Паралімпіади-2026, яку Україна повністю бойкотувала через участь російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.
До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, щонайменше на рівні урядових осіб, доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія, Франція та Австралія.
Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.
Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.