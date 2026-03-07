ТСН у соціальних мережах

Розіграють трофей в очній дуелі: українські тенісистки вийшли до фіналу турніру в Анталії

Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна позмагаються за титул в українському дербі.

Максим Приходько
Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна / © Associated Press

Українські тенісистки Олександра Олійникова (№73 WTA) та Ангеліна Калініна (№189 WTA) вийшли до фіналу турніру WTA 125 у турецькій Анталії.

У півфіналі Олійникова перемогла японку Моюку Учідзіму (№77 WTA) — 6:4, 6:4.

В іншому півфіналі Калініна обіграла польку Катажину Каву (№146 WTA) — 7:5, 6:2.

Фінальний матч між Олійниковою та Калініною відбудеться в недлію, 8 березня.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка стала переможницею турніру в Португалії.

Також ми розповідали, що Україна здобула перше "золото" на Паралімпійських іграх-2026.

