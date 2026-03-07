ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Україна здобула перше "золото" на Паралімпійських іграх-2026

Парабіатлоніст Тарас Радь став чемпіоном у спринті у класі сидячи.

Максим Приходько
Тарас Радь

Тарас Радь / © Associated Press

Україна здобула першу золоту медаль на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Парабіатлоніст Тарас Радь став чемпіоном у спринті у класі сидячи.

У боротьбі за "золото" Радь випередив двох представників Китаю. За крок від п'єдесталу зупинився ще один українець — Василь Кравчук.

Для Радя це друге паралімпійське "золото" у кар'єрі. На Іграх-2022 у Пекіні він став чемпіоном гонки на 12,5 км.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Зазначимо, що у п'ятницю, 6 березня, відбулася церемонія відкриття Паралімпіади-2026, яку Україна повністю бойкотувала через участь російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, щонайменше на рівні урядових осіб, доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія, Франція та Австралія.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Дата публікації
