Яке завтра, 7 березня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 7 березня, Всесвітній день інформаційної архітектури. Віряни вшановують пам’ять святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших. До Нового року залишилося 300 днів.

Яке свято 7 березня 2026 року

Яке свято 7 березня 2026 року / © ТСН

7 березня 2026 року — субота. 1472-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

7 березня віряни святкують День пам’яті святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших / © pexels.com

Завтра, 7 березня, віряни святкують День пам’яті святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших. Василій був одним із перших єпископів Херсонесу. Ревно навертав язичників до християнства, за що зазнав переслідувань і був убитий. Єфрем продовжив його місію, зміцнював громаду в часи гонінь і також постраждав за віру. Капітон прибув до Херсонесу як місіонер. За переданням, щоб засвідчити істинність віри, увійшов до розпеченої печі і залишився неушкодженим, після чого багато людей охрестилися. Згодом і він прийняв мученицьку смерть.

7 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день інформаційної архітектури / © pexels.com

7 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день інформаційної архітектури. Щорічне глобальне святкування та професійний захід, присвячений важливій сфері інформаційної архітектури — науки й мистецтва організації, структурування та маркування інформації так, щоб її було легко знайти, зрозуміти й використовувати. Припадає на першу суботу березня.

7 березня Міжнародний день відкритих даних / © pexels.com

Також 7 березня Міжнародний день відкритих даних. Щорічна глобальна подія, присвячена поширенню, популяризації й використанню відкритих даних — інформації, яку кожен може вільно знаходити, використовувати та повторно застосовувати без великих обмежень. Цей захід відбувається щороку на початку березня, зазвичай у першу суботу або в межах першого тижня місяця.

7 березня День народження телефонного апарату / © pexels.com

А ще 7 березня День народження телефонного апарата. Цього дня 1876 року американський винахідник Alexander Graham Bell отримав патент США №174465 на пристрій для «телеграфного передавання голосових і інших звуків» — винахід, який став прообразом сучасного телефону. Саме цього дня Белл офіційно закріпив свої права на ідею пристрою, який міг передавати звук електричним шляхом.

7 березня День бути почутим / © pexels.com

7 березня День бути почутим. Свято покликане нагадати людям про важливість вираження своїх думок, ідей і почуттів — і того, щоб їх дійсно слухали. Свято заснував бізнес‑коуч і маркетинг‑стратег Шеннон Чері 2004 року. Ідея полягала в тому, щоб створити окремий день, коли люди, особливо малий бізнес і початківці‑підприємці, могли б поділитися своїми ідеями та історіями, знайти підтримку та бути поміченими суспільством чи клієнтами.

