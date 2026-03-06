Чим обробити картоплю перед садінням

Щоб наприкінці сезону зібрати щедрий урожай картоплі, важливо правильно підготувати посадковий матеріал. Багато городників приділяють увагу лише ґрунту й добривам, однак досвідчені господарі знають, що майбутній урожай залежить від правильної підготовки бульб до садіння. Існує простий домашній розчин, який допомагає захистити картоплю від хвороб, стимулює проростання і значно підвищує врожайність. Для його приготування потрібна вода та інгредієнт, який точно є у вас вдома.

Навіщо обробляти картоплю перед садінням

Обробка бульб виконує одразу кілька важливих функцій. По-перше, вона знезаражує поверхню картоплі та знижує ризик розвитку грибкових інфекцій у ґрунті. По-друге, активує природні процеси росту, завдяки чому паростки з’являються швидше та формують сильну кореневу систему.

Крім того, правильно підготовлені бульби краще переносять перепади температури та менш схильні до пошкодження шкідниками.

Як приготувати простий домашній розчин для обробки бульб

Один із найпопулярніших і водночас ефективних способів — використання розчину деревної золи. Для приготування засобу потрібно розчинити приблизно одну склянку просіяної деревної золи у відрі теплої води та добре перемішати. У такій рідині бульби замочують приблизно на 30 хвилин або просто ретельно обприскують перед висаджуванням.

Деревний попіл містить калій, фосфор, кальцій та інші мікроелементи, які сприяють активному зростанню рослин. Він також допомагає знизити ризик розвитку гнилі та деяких грибкових захворювань.

Як правильно підготувати картоплю до садіння

Перед обробкою варто уважно перебрати бульби. Для садіння підходить лише здорова картопля без темних плям, гнилі чи механічних пошкоджень. Найкраще використовувати бульби середнього розміру з міцними паростками.

Після обробки розчином картоплю слід трохи підсушити в затіненому місці, а потім одразу садити у підготовлений ґрунт. Так поживні речовини залишаться на поверхні бульб і почнуть діяти одразу після садіння.

Завдяки такому захисту на початковому етапі картопля швидше укорінюється і формує сильні кущі. Культура краще засвоює поживні речовини з ґрунту та формує більшу кількість бульб.