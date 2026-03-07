800 ракет за три дні: Близький Схід "спалює" американські запаси швидше, ніж Україна за всю зиму

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс / © Associated Press

Реклама

Витрати боєприпасів США у конфлікті на Близькому Сході поставили Європу перед фактом: покладатися лише на американські поставки більше неможливо. Новий єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликає до негайного розгортання власного виробництва.

Про це йдеться у статті Euronews.

За останні три дні на Близькому Сході було використано близько 800 ракет американського виробництва для перехоплення іранських повітряних цілей. Ця цифра шокує на фоні потреб України: це більше, ніж ЗСУ використали за чотири місяці минулої зими. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час свого візиту до Польщі в межах «Ракетного туру» Європою.

Реклама

Критичний дефіцит на тлі глобального попиту

За словами Кубілюса, ситуація з поставками ракет, особливо для систем ППО, стала «критичною». Потужності західного оборонпрому катастрофічно не встигають за темпами сучасної війни.

Реальність 2025 року: Росія випустила по Україні близько 2 000 ракет, з яких 900 — балістичні.

Потреба vs Можливості: Лише для захисту в зимовий період Україні потрібно близько 700 ракет-перехоплювачів до систем Patriot (PAC-3). Натомість компанія Lockheed Martin за весь 2025 рік змогла виробити лише 600 таких одиниць.

«Американці не зможуть забезпечити достатню кількість цих ракет одночасно для країн Перської затоки, власної армії та України», — прямо заявив Кубілюс.

Близькосхідний фактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 березня, підтвердив, що понад 800 американських ракет були витрачені лише за 72 години для відбиття атак на Близькому Сході. Це підкреслює вразливість Києва: поки США пріоритетно поповнюють власні склади та запаси союзників у Перській затоці, українське небо залишається під загрозою.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, підтримавши єврокомісара, зазначив, що незалежність європейського оборонпрому тепер є питанням виживання. Варшава, яка сама має великі контракти зі США, уважно стежить за тим, чи не сповільнять конфлікти в інших регіонах поставки техніки до Європи.

Реклама

План Б для Європи

Брюссель намагається знайти вихід через нові фінансові інструменти:

Кредит у €90 млрд для України: дві третини суми мають піти на військові потреби, переважно на закупівлі у європейських та українських виробників. Наразі цей транш заблокований Угорщиною через енергетичну суперечку з Києвом. Схема оборонних позик на €150 млрд: проєкт, який підтримали 19 країн-членів ЄС, включаючи Польщу.

Після Польщі «Ракетний тур» Кубілюса продовжиться в Італії, Німеччині, Бельгії, Швеції та Фінляндії. Головна мета — змусити європейських збройових гігантів працювати в режимі воєнного часу.

Нагадаємо, The Guardian раніш писав, що війна Трампа на Близькому Сході — на руку Путіну. Криза на Близькому Сході може стати несподіваною економічною опорою для російської економіки. Попри те, що ослаблення іранського режиму позбавляє Кремль важливого регіонального партнера, цей удар компенсується зростанням цін на енергоносії та ймовірним уповільненням постачань західного озброєння до України.