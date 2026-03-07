ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
5360
1 хв

Ракета влучила у житлову багатоповерхівку: кількість загиблих знову зросла

Олена Капнік
Удар по багатоповерхівці в Харкові.

Удар по багатоповерхівці в Харкові. / © Управління ДСНС у Харківській області

Вночі 7 березня армія РФ вдарила балістичною ракетою по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Кількість загиблих зростає.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

«Виявлені тіло четвертого загиблого», — повідомив міський голова о 06:52.

Що відомо про наслідки

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що внаслідок ракетного удару зруйновано під’їзд будинку - від 1-го до 5-й поверху, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

У ДСНС повідомили, що на місці «прильоту» по п’ятиповерхівці тривають пошуково-рятувальні роботи, зокрема за участі саперів та кінологів. Окрім того, відбувається ліквідація пожежі на площі 300 кв.м.

Що відомо про потерпілих

За попередньою інформацією МВС, постраждало десять осіб, з них двоє дітей. Окрім того, було врятовано четверо мешканців.

«Під завалами ще можуть перебувати люди», — наголосили в міністерстві.

Фото наслідків

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові сталося пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові сталося пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові сталося пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові сталося пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові сталося пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові сталося пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. / © Управління ДСНС у Харківській області

Новина доповнюється
