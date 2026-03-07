- Дата публікації
Ракета влучила у житлову багатоповерхівку: кількість загиблих знову зросла
Вночі 7 березня армія РФ вдарила балістичною ракетою по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Кількість загиблих зростає.
Про це заявив мер міста Ігор Терехов.
«Виявлені тіло четвертого загиблого», — повідомив міський голова о 06:52.
Що відомо про наслідки
У Міністерстві внутрішніх справ додали, що внаслідок ракетного удару зруйновано під’їзд будинку - від 1-го до 5-й поверху, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.
У ДСНС повідомили, що на місці «прильоту» по п’ятиповерхівці тривають пошуково-рятувальні роботи, зокрема за участі саперів та кінологів. Окрім того, відбувається ліквідація пожежі на площі 300 кв.м.
Що відомо про потерпілих
За попередньою інформацією МВС, постраждало десять осіб, з них двоє дітей. Окрім того, було врятовано четверо мешканців.
«Під завалами ще можуть перебувати люди», — наголосили в міністерстві.