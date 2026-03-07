- Дата публікації
-
РФ масовано атакувала великий обласний центр: влада повідомила про перші наслідки
Вночі проти 7 березня російська армія завдала масованого удару по Одесі. Пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
“Вночі ворог здійснив масовану атаку по Одесі. Зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури”, - повідомив чиновник.
З його слів, наразі інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила.