ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2592
Час на прочитання
1 хв

РФ масовано атакувала великий обласний центр: влада повідомила про перші наслідки

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Рятувальники.

Рятувальники. / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Вночі проти 7 березня російська армія завдала масованого удару по Одесі. Пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

“Вночі ворог здійснив масовану атаку по Одесі. Зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури”, - повідомив чиновник.

З його слів, наразі інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила.

Дата публікації
Кількість переглядів
2592
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie