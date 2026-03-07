Яке взуття носити весною 2026: Андре Тан назвав трендові моделі

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Слінгбеки та ботильйони

Туфлі на підборах залишаються в тренді, але з новими акцентами. Особливу увагу звертаємо на слінгбеки з тонким ремінцем або ботильйони — ці моделі на піку популярності. Вони додадуть елегантності вашому образу.

Замшеві мокасини

2026 року звертайте увагу на мокасини на платформі з замші, які додають образу легкості і витонченості. Вони прекрасно поєднуються з джинсами, спідницями або навіть сукнями, створюючи зручний, але стильний вигляд для весняних прогулянок.

Лофери з квадратним мисом

Лофери продовжують бути на вершині популярності 2026 року. Це взуття на пласкій підошві з квадратним мисом ідеально поєднуються з класичними костюмами або навіть більш розслабленими комплектами на щодень.

Кеди (ретро та «зношені» моделі)

Цього сезону обирайте ретро-моделі кед або зношені моделі з потертостями. Це універсальний вибір, що додає образу свіжості та легкості, підходить для щоденних прогулянок і поєднується з різноманітними стилями.