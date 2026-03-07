- Дата публікації
Яке взуття носити весною 2026: Андре Тан назвав трендові моделі
Оскільки зовсім скоро нас очікує тепла та сонячна погода, актуальною стає тема легкого та зручного взуття, яке також буде ще і стильним. Саме тому дизайнер склав топ наймодніших варіантів на весну.
Слінгбеки та ботильйони
Туфлі на підборах залишаються в тренді, але з новими акцентами. Особливу увагу звертаємо на слінгбеки з тонким ремінцем або ботильйони — ці моделі на піку популярності. Вони додадуть елегантності вашому образу.
Замшеві мокасини
2026 року звертайте увагу на мокасини на платформі з замші, які додають образу легкості і витонченості. Вони прекрасно поєднуються з джинсами, спідницями або навіть сукнями, створюючи зручний, але стильний вигляд для весняних прогулянок.
Лофери з квадратним мисом
Лофери продовжують бути на вершині популярності 2026 року. Це взуття на пласкій підошві з квадратним мисом ідеально поєднуються з класичними костюмами або навіть більш розслабленими комплектами на щодень.
Кеди (ретро та «зношені» моделі)
Цього сезону обирайте ретро-моделі кед або зношені моделі з потертостями. Це універсальний вибір, що додає образу свіжості та легкості, підходить для щоденних прогулянок і поєднується з різноманітними стилями.