ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Яке взуття носити весною 2026: Андре Тан назвав трендові моделі

Оскільки зовсім скоро нас очікує тепла та сонячна погода, актуальною стає тема легкого та зручного взуття, яке також буде ще і стильним. Саме тому дизайнер склав топ наймодніших варіантів на весну.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Слінгбеки та ботильйони

Туфлі на підборах залишаються в тренді, але з новими акцентами. Особливу увагу звертаємо на слінгбеки з тонким ремінцем або ботильйони — ці моделі на піку популярності. Вони додадуть елегантності вашому образу.

Замшеві мокасини

2026 року звертайте увагу на мокасини на платформі з замші, які додають образу легкості і витонченості. Вони прекрасно поєднуються з джинсами, спідницями або навіть сукнями, створюючи зручний, але стильний вигляд для весняних прогулянок.

Лофери з квадратним мисом

Лофери продовжують бути на вершині популярності 2026 року. Це взуття на пласкій підошві з квадратним мисом ідеально поєднуються з класичними костюмами або навіть більш розслабленими комплектами на щодень.

Кеди (ретро та «зношені» моделі)

Цього сезону обирайте ретро-моделі кед або зношені моделі з потертостями. Це універсальний вибір, що додає образу свіжості та легкості, підходить для щоденних прогулянок і поєднується з різноманітними стилями.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie