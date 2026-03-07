- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 16
- Час на прочитання
- 1 хв
Сирно-шоколадний кекс: простий рецепт улюбленої випічки
Смачний, красивий десерт, який люблять і дорослі, і діти.
Кекс виходить вологим, з насиченим шоколадним смаком.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 3 скл.
- яйця курячі
- 2 шт.
- масло вершкове
- 170 г + (для змащування форми)
- цукор
- 180 г
- сметана
- 50 г
- сир
- 170 г
- розпушувач
- 2 ч. л.
- родзинки
- 50 г
- шоколад чорний
- 70 г
- сіль
- щіпка
- цукрова пудра.
-
Шоколад натріть на дрібній тертці.
Родзинки помийте, залийте окропом на п’ять хвилин, потім воду злийте і обсушіть паперовим рушником.
Сир протріть через сито, додайте сметану, яйця, цукор, сіль і збийте вінчиком.
Просіяне борошно змішайте з розпушувачем.
Холодне вершкове масло натріть на великій тертці, додайте борошно з розпушувачем, злегка перетріть масу руками, потім викладіть сирну масу, шоколад, родзинки і перемішайте до однорідного стану.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто і розрівняйте.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.
Дайте кексу трохи охолонути, вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.
Поради:
Замість шоколаду можна використовувати какао-порошок.