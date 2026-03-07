ТСН у соціальних мережах

Рецепти
16
1 хв

Сирно-шоколадний кекс: простий рецепт улюбленої випічки

Смачний, красивий десерт, який люблять і дорослі, і діти.

Катерина Труш
50 хвилин
320 ккал
Сирно-шоколадний кекс

Сирно-шоколадний кекс / © Credits

Кекс виходить вологим, з насиченим шоколадним смаком.

Інгредієнти

борошно пшеничне
3 скл.
яйця курячі
2 шт.
масло вершкове
170 г + (для змащування форми)
цукор
180 г
сметана
50 г
сир
170 г
розпушувач
2 ч. л.
родзинки
50 г
шоколад чорний
70 г
сіль
щіпка
цукрова пудра.

  1. Шоколад натріть на дрібній тертці.

  2. Родзинки помийте, залийте окропом на п’ять хвилин, потім воду злийте і обсушіть паперовим рушником.

  3. Сир протріть через сито, додайте сметану, яйця, цукор, сіль і збийте вінчиком.

  4. Просіяне борошно змішайте з розпушувачем.

  5. Холодне вершкове масло натріть на великій тертці, додайте борошно з розпушувачем, злегка перетріть масу руками, потім викладіть сирну масу, шоколад, родзинки і перемішайте до однорідного стану.

  6. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто і розрівняйте.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.

  8. Дайте кексу трохи охолонути, вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Замість шоколаду можна використовувати какао-порошок.

