Сертифікована дерматологиня Гіта Ядав назвала шість інгредієнтів, які найчастіше рекомендують для боротьби з пігментацією та повернення шкірі рівного, здорового сяйва. Гіперпігментація — це ділянки шкіри, де виробляється більше меланіну, ніж зазвичай. Вона може з’являтися через:

ультрафіолетове випромінювання

постакне

гормональні зміни

подразнення шкіри

вікові процеси

Саме тому дерматологи наголошують, що для боротьби з пігментацією важливі два фактори — правильні активні інгредієнти та регулярний захист від сонця.

Багато сучасних косметичних формул працюють за одним принципом, вони або зменшують вироблення меланіну, або допомагають освітлити вже присутні пігментні плями.

Гідрохінон

Гідрохінон вважається одним із найефективніших компонентів у дерматології для освітлення пігментації. Він працює шляхом пригнічення ферменту тирозинази — ключового елемента у виробленні меланіну. Саме тому дерматологи часто призначають його для лікування:

мелазми (поширене хронічне порушення пігментації шкіри, яке проявляється появою симетричних світло чи темно коричневих плям із чіткими межами, переважно на обличчі, зокрема, чоло, щоки, верхня губа)

вікових пігментних плям

постзапальної пігментації

Однак цей інгредієнт зазвичай доступний лише за рецептом лікаря та під час його використання особливо важливо щодня наносити сонцезахисний крем.

Коєва кислота

Коєва кислота — популярний інгредієнт у засобах для освітлення шкіри. Вона також блокує активність тирозинази та допомагає зменшити вироблення меланіну. Її часто додають до:

сироваток

кремів для обличчя

освітлювальних масок

Проте дерматологи попереджають, що коєва кислота може підсушувати шкіру, особливо якщо поєднувати її з іншими кислотами.

Транексамова кислота

Останніми роками транексамова кислота стала одним із найпопулярніших інгредієнтів у дерматології. Вона допомагає зменшити надлишкове утворення пігменту та часто використовується для лікування:

мелазми

постакне

нерівного тону шкіри

Багато фахівців вважають її м’якшою альтернативою агресивнішим освітлювальним компонентам. Проте людям із чутливою шкірою радять робити тест на невеликій ділянці перед повноцінним використанням.

Арбутин

Арбутин — природний компонент, який отримують із рослин, зокрема з мучниці. Він діє подібно до гідрохінону, але значно м’якше. Основні переваги арбутину:

підходить для щоденного використання

добре переноситься чутливою шкірою

може застосовуватися навіть у літній період

Саме тому його часто можна знайти у косметиці для освітлення та вирівнювання тону шкіри.

Азелаїнова кислота

Азелаїнова кислота — один із найуніверсальніших компонентів у догляді за шкірою. Вона не лише допомагає освітлювати пігментацію, а й має:

протизапальні властивості

антибактеріальну дію

здатність зменшувати почервоніння

Саме тому дерматологи часто рекомендують її людям із:

акне

постакне

розацеа

нерівним тоном шкіри

Її важлива перевага, вона добре поєднується з іншими активами, зокрема AHA та BHA кислотами й ретиноїдами.

Вітамін С

Вітамін С — один із найвідоміших інгредієнтів у сучасному догляді за шкірою. Його головна дія — зменшення вироблення меланіну та захист клітин від окисного стресу. Крім освітлення пігментації, він також:

надає шкірі сяйва

стимулює вироблення колагену

допомагає боротися з наслідками сонячного впливу

Втім дерматологи радять не поєднувати його одночасно з іншими сильними активами, щоб уникнути подразнення.

SPF — головний союзник у боротьбі з пігментацією

Навіть найкращі активні інгредієнти не працюватимуть ефективно без регулярного захисту від сонця. Ультрафіолет стимулює вироблення меланіну, тому пігментні плями можуть швидко повертатися. Саме тому дерматологи радять:

використовувати SPF 30–50 щодня

наносити його навіть у похмурі дні

оновлювати захист протягом дня

Це один із найважливіших кроків у догляді за шкірою.

Рівний тон і сяйво шкіри — це не лише генетика, а й правильно підібраний догляд. Саме ті інгредієнти дерматологи найчастіше рекомендують для боротьби з пігментацією.

Головне правило — діяти поступово, уважно стежити за реакцією шкіри та не забувати про щоденний сонцезахист. Саме така стратегія допомагає досягти головної б’юті-мети — здорової, рівної та природно осяяної шкіри.