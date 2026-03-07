- Дата публікації
Мігрень: не просто головний біль, існує чотири стадії недуги
Розрізнити мігрень та звичайний головний біль може стати ключовим для правильного лікування та зменшення негативних впливів.
Мігрень може затьмарити навіть найяскравіші дні, і хоча ліки можуть дати певний перепочинок, причина виникнення мігрені часто криється в наших повсякденних звичках.
Зазвичай мігрень триває від 4 до 72 годин і має певні фази. Ось про них майже ніхто не чув.
Фаза перша — передвісники
Перша фаза розвитку мігрені — це застережливий період, який фіксується за 24-48 годин до початку повноцінного нападу мігрені. Ця фаза пов’язана багато в чому з гіпоталамусом — частиною мозку, яка регулює ключові функції, такі як температура тіла, апетит, настрій та сон.
Фаза друга — аура
Її позначують різні неврологічні симптоми, що впливають на зір, мову або здатність проявляти відчуття. Найбільш поширеним видом є зорові аури, до яких відносяться спалахи світла та світлі плями. Щодо сенсорної аури, то вона може призвести до оніміння або поколювання кінцівок та обличчя. Мігрень з «аурою» трапляється лише у 30% людей.
Фаза третя — головний біль
Третя фаза нападу мігрені — головний біль. Під час неї люди зазвичай відчувають пульсуючий або тисковий головний біль, а також інші симптоми, такі як нудота, підвищена чутливість до світла і звуків. За відсутності лікування ця фаза може тривати від 4 до 72 годин. Це відбувається через ту саму активацію різних нейронних мереж головного мозку.
Фаза четверта — постдром
Під час періоду відновлення мозок наполегливо працює, щоб повернутися до нормального функціонування. Саме тому після нападу мігрені ви можете відчувати ще більшу втому та труднощі з концентрацією. Постдром може бути таким же виснажливим, як і сам напад головного болю та не обов’язково виникає після кожного випадку мігрені.
Типові симптоми мігрені:
пульсуючий помірний або сильний головний біль, що посилюється з рухами чи фізичною активністю
найчастіше односторонній біль, локалізований у лобно-скроневій ділянці та в області очей, проте також може відчуватись в будь-яких інших ділянках голови та навіть шиї
біль наростає протягом 1-2 годин та стає поширеним
триває від 4 до 72 годин
підвищена чутливість до звуків та світла
у 80% випадків спостерігається нудота, а у 50% — блювання
