ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

Мігрень: не просто головний біль, існує чотири стадії недуги

Розрізнити мігрень та звичайний головний біль може стати ключовим для правильного лікування та зменшення негативних впливів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Напад мігрені відбувається у чотири фази

Напад мігрені відбувається у чотири фази / © Pexels

Мігрень може затьмарити навіть найяскравіші дні, і хоча ліки можуть дати певний перепочинок, причина виникнення мігрені часто криється в наших повсякденних звичках.

Про це пише видання ScienceAlert.

Зазвичай мігрень триває від 4 до 72 годин і має певні фази. Ось про них майже ніхто не чув.

Фаза перша — передвісники

Перша фаза розвитку мігрені — це застережливий період, який фіксується за 24-48 годин до початку повноцінного нападу мігрені. Ця фаза пов’язана багато в чому з гіпоталамусом — частиною мозку, яка регулює ключові функції, такі як температура тіла, апетит, настрій та сон.

Фаза друга — аура

Її позначують різні неврологічні симптоми, що впливають на зір, мову або здатність проявляти відчуття. Найбільш поширеним видом є зорові аури, до яких відносяться спалахи світла та світлі плями. Щодо сенсорної аури, то вона може призвести до оніміння або поколювання кінцівок та обличчя. Мігрень з «аурою» трапляється лише у 30% людей.

Фаза третя — головний біль

Третя фаза нападу мігрені — головний біль. Під час неї люди зазвичай відчувають пульсуючий або тисковий головний біль, а також інші симптоми, такі як нудота, підвищена чутливість до світла і звуків. За відсутності лікування ця фаза може тривати від 4 до 72 годин. Це відбувається через ту саму активацію різних нейронних мереж головного мозку.

Фаза четверта — постдром

Під час періоду відновлення мозок наполегливо працює, щоб повернутися до нормального функціонування. Саме тому після нападу мігрені ви можете відчувати ще більшу втому та труднощі з концентрацією. Постдром може бути таким же виснажливим, як і сам напад головного болю та не обов’язково виникає після кожного випадку мігрені.

Типові симптоми мігрені:

  • пульсуючий помірний або сильний головний біль, що посилюється з рухами чи фізичною активністю

  • найчастіше односторонній біль, локалізований у лобно-скроневій ділянці та в області очей, проте також може відчуватись в будь-яких інших ділянках голови та навіть шиї

  • біль наростає протягом 1-2 годин та стає поширеним

  • триває від 4 до 72 годин

  • підвищена чутливість до звуків та світла

  • у 80% випадків спостерігається нудота, а у 50% — блювання

Раніше ми писали про те, що назальний спрей може швидко зупинити напад мігрені. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie