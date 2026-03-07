ТСН у соціальних мережах

Росія могла атакувати Харків новими ракетами: експерт пояснив

РФ могла вдарити по Харкову новою ракетою «Изделие-30» з 800-кілограмовою бойовою частиною.

Атака на Харків 7 березня

Атака на Харків 7 березня / © Управління ДСНС у Харківській області

Війська РФ під час нічного обстрілу Харкова, ймовірно, застосували новітні ракети «Изделие-30» з бойовою частиною вагою 800 кілограмів. Потужний удар призвів до масштабних руйнувань житлового сектору та об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» повідомив шеф-редактор видання «Думка» Юрій Ларін.

Наслідки влучань та масштаб руйнувань

За словами Ларіна, атака відбулася близько 01:40 ночі. Попередньо зафіксовано три ракетні удари. Один під’їзд п’ятиповерхівки знищено повністю, сусідня будівля зазнала значних пошкоджень.

Загалом у Харкові внаслідок обстрілу зафіксовано такі наслідки:

  • 19 житлових будинків пошкоджено;

  • Постраждали школа та об’єкт критичної інфраструктури;

  • Вибито понад 850 вікон та розбито понад 200 балконів;

  • Пошкоджено дахи будівель.

Шеф-редактор «Думки» пов’язує такі руйнування саме з типом використаного озброєння.

«Імовірно, це була нова російська ракета, яка називається „Виріб 30“ або „Изделие-30“. Там бойова частина 800 кг. Саме тому от ми бачимо такі величезні руйнування», — заявив Юрій Ларін.

Атака РФ на Харків — що відомо

Нагадаємо, вночі армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей.

Кількість загиблих продовжує зростати. Під завалами будинку знайдено п’яте тіло. Наразі досі шукають людей.

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що внаслідок ракетного удару зруйновано під’їзд будинку — від 1-го до 5-й поверху, а також конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусіднього будинку.

Нічна атака на Харків забрала життя цивільних мешканців, серед яких — педагоги та школярі. У власному будинку загинула вчителька початкових класів ліцею №6 разом зі своїм сином, учнем другого класу.

