Удар РФ по Харкову: загинули вчителька, її маленький син та восьмикласниця: що відомо про жертв

Атака на Харків / © Управління ДСНС у Харківській області

Доповнено додатковими матеріалами

Нічна атака на Харків забрала життя цивільних мешканців, серед яких — педагоги та школярі. У власному будинку загинула вчителька початкових класів ліцею №6 разом зі своїм сином, учнем другого класу.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Постраждалі внаслідок атаки РФ — що відомо

Також відомо про загибель учениці восьмого класу ліцею №16, яка стала жертвою обстрілу разом зі своєю матір’ю.

«Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку тривають», — повідомив Терехов.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок російського ракетного удару по Харкову загинули семеро людей. Серед них 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще 15 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під завалами зруйнованої будівлі можуть перебувати ще 14 людей.

За словами Олега Синєгубова, медики продовжують надавати допомогу пораненим. До лікарень госпіталізували чотирьох осіб. Особливе занепокоєння викликає стан 11-річного хлопчика.

«Дитина зазнала значних травм, перебуває у вкрай важкому стані в реанімації», — зазначив Синєгубов.

Також постраждав його 6-річний брат. У молодшої дитини діагностували забої, його стан оцінюють як задовільний. На місці влучання безперервно працюють підрозділи ДСНС, розбираючи конструкції в пошуках зниклих безвісти.

Масштаби руйнувань у Київському районі

Як повідомив Олег Синєгубов, обстріл спричинив масові пошкодження житлової та цивільної інфраструктури міста. За даними ОВА, у Київському районі зафіксовано такі руйнування:

19 багатоповерхівок пошкоджено;

835 вікон та 214 балконів вибито у квартирах городян;

Сильно пошкоджено школу та низку торговельних павільйонів.

Влада та рятувальні служби продовжують уточнювати дані щодо постраждалих, оскільки пошукові роботи тривають.

Атака РФ на Харків — що відомо

Нагадаємо, вночі армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей.

Кількість загиблих продовжує зростати. Під завалами будинку знайдено п’яте тіло. Наразі досі шукають людей.

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що внаслідок ракетного удару зруйновано під’їзд будинку — від 1-го до 5-й поверху, а також конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусіднього будинку.