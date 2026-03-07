ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
608
1 хв

Удар балістикою по багатоповерхівці в Харкові: росіяни вбили двох дітей

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака РФ на Харків.

Атака РФ на Харків. / © Управління ДСНС у Харківській області

Вночі армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей.

Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Спочатку чиновник повідомив, що внаслідок ворожого удару загинула одна дитина.

«На місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки», — йдеться у його повідомленні.

Згодом керівник ОВА додав, що з’явилася інформацію про ще одну загиблу дитину: «З-під завалів деблоковано тіло хлопчика».

Зауважимо, що російська балістична ракета вдарила по житловому будинку в Київському районі міста. Рятувальні роботи на місці «прильоту» тривають. Вже відомо про сімох жертв атаки.

Новина доповнюється
