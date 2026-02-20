Росія завдала ракетного удару по Харкову: влучання у Слобідському районі

Ракетний удар / © ТСН.ua

У ніч проти 20 лютого російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Зафіксовано ворожий ракетний удар по Слобідському району. Наслідки уточнюємо», — зазначив він.

Наразі інформації про постраждалих чи руйнування немає. Відповідні служби працюють на місці події. Деталі обіцяють повідомити додатково.

За інформацією нашого Ситуаційного центру, внаслідок удару по Слобідському району вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Даних про постраждалих наразі не надходило. Усі комунальні служби включилися у роботу по ліквідації наслідків удару.

Нагадаємо, 10 лютого на Харківщині росіяни атакували дроном автівку з хлібом, яка прямувала до мешканців Борівської громади. Інцидент стався в селі Оскіл. Унаслідок удару в.о. старости Сергій Нікоріч отримав легкі поранення, а транспортний засіб повністю згорів.

А нічна атака російським БпЛА «Герань-2» на Харківщину 11 лютого обернулася страшною трагедією для Богодухова. Ворожий дрон вщент зруйнував оселю сім’ї, яка щойно переїхала із прикордоння, шукаючи безпеки. Унаслідок удару загинули 34-річний чоловік та троє його дітей. Вагітну дружину загиблого з пораненнями доправили до лікарні.