Россия нанесла ракетный удар по Харькову: попадание в Слободском районе

Ракетный удар / © ТСН.ua

В ночь на 20 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова .

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

«Зафиксирован вражеский ракетный удар по Слободскому району. Последствия уточняем», – отметил он.

Пока информации о пострадавших или разрушениях нет. Соответствующие службы работают на месте происшествия. Детали обещают сообщить дополнительно.

Напомним, 10 февраля на Харьковщине россияне атаковали дроном автомобиль с хлебом , который направлялся к жителям Боровской общины. Инцидент произошел в селе Оскол. В результате удара и.о. старосты Сергей Никорич получил легкие ранения, а транспортное средство полностью сгорел.

Ночная атака российским БпЛА «Герань-2» на Харьковщину 11 февраля обернулась страшной трагедией для Богодухова. Вражеский дрон наголову разрушил дом семьи, которая только что переехала из пограничья, ища безопасности. В результате удара погибли 34-летний мужчина и трое его детей. Беременную жену погибшего с ранениями доставили в больницу.