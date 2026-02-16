Патрульные

На Харьковщине водитель умышленно совершил наезд на сотрудницу правоохранительных органов во время выполнения ею служебных обязанностей и пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщили в полиции Хариквщины в Telegram.

16 февраля группа оповещения в составе военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) совместно с патрульными полиции Харьковской области проводила мероприятия по информированию населения. Во время проверки документов было установлено, что водитель транспортного средства находится в розыске и подлежит доставке в ТЦК и СП на основании официального обращения.

После того как правоохранители довели до водителя законное требование остаться на месте для доставки, он умышленно начал движение автомобилем, пытаясь избежать выполнения обязательных процедур.

При попытке остановить транспортное средство водитель совершил наезд на правоохранительницу, которая выполняла служебные обязанности. После этого он продолжил движение, пытаясь скрыться с места происшествия.

Благодаря оперативным и слаженным действиям патрульных, автомобиль был догнан на одной из улиц Харькова, а водитель задержан. Мужчину доставили в территориальное подразделение полиции для проведения первичных следственных действий.

Сейчас правоохранители решают вопрос правовой квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Мобилизация в Украине: кому выгодны конфликты с ТЦК

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что в Украине около 1-5% конфликтов между военнообязанными и ТЦК являются реальными, тогда как подавляющее большинство подобных инцидентов создается искусственно с целью дискредитации мобилизации в Украине, в частности с помощью искусственного интеллекта РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах задержали мужчину, который бросил боеприпас в сторону военнослужащих ТЦК и полицейских во время проверки документов. Инцидент произошел в районе улицы Елены Телиги.