Смартфон Google заметно обновят: полные характеристики и 5 главных изменений по сравнению с Pixel 9a (фото)

Смартфон Google обновят / © Unsplash

Реклама

В сети за несколько дней до официального анонса появились полные технические характеристики смартфона Google Pixel 10a. И хотя дизайн бюджетного телефона почти не изменился, внутри и в деталях модель получила заметные обновления, выгодно отличающие ее от предшественника.

Об этом говорится в материале gizmochina.

Что известно о Google Pixel 10a

По информации Winfuture.de, новинка получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2424×1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Одно из ключевых обновлений — защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i вместо Gorilla Glass 3 у предыдущей модели, что должно обеспечить лучшую устойчивость к царапинам и падениям.

Реклама

Google Pixel 10a Фото gizmochina

Смартфон будет работать на процессоре Google Tensor G4 в паре с чипом безопасности Titan M2. Ожидается 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 объемом 128 ГБ или 256 ГБ без поддержки microSD.

Аккумулятор увеличен до 5100 мАч, и теперь Pixel 10a поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 45 Вт (против 23 Вт в Pixel 9a), а также беспроводную зарядку.

Смартфон будет работать на процессоре Google Tensor G4 Фото gizmochina

Камеры без революции, но с проверенными решениями

Основная камера по предварительным данным останется 48-мегапиксельной с оптической стабилизацией изображения и технологией dual-pixel autofocus. Дополняет ее 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера — также 13 Мп.

До семи лет обновлений и новые функции

Google Pixel 10a будет работать под управлением Android 16 и получит до семи лет обновлений операционной системы и безопасности — это традиционно одно из главных преимуществ смартфонов Google.

Реклама

Среди других характеристик:

подэкранный сканер отпечатков пальцев;

защита от пыли и воды по стандарту IP68;

стереодинамики;

Bluetooth 6 (вместо 5.4);

Wi-Fi 6e;

поддержка двух SIM-карт, включая eSIM;

NFC и USB Type-C;

функция спутникового экстренного вызова;

поддержка навигационных систем GPS, Galileo, GLONASS, QZSS и Beidou.

5 основных изменений по сравнению с Pixel 9a

Несмотря на похожий вид, новая модель имеет сразу несколько важных отличий:

Gorilla Glass 7i вместо Gorilla Glass 3. Быстрая зарядка 45 Вт вместо 23 Вт. Спутниковая экстренная связь, которой не было у Pixel 9a. Bluetooth 6 вместо Bluetooth 5.4. Новые цвета: Obsidian, Fog, Lavender и Berry (у Pixel 9a были Obsidian, Porcelain, Iris и Peony).

Добавим, что габариты Pixel 10a составляют 153,9×73×9 мм при весе 183 г. Для сравнения, Pixel 9a был немного больше и тяжелее — 154,7×73,3×8,9 мм и 186 г соответственно.

Цена и старт продаж

Google Pixel 10a выйдет в версиях на 128 ГБ и 256 ГБ. Ожидаемая стартовая цена — 499 евро (примерно 25 581 грн). Сообщается, что на старте продаж версию на 256 ГБ могут временно продавать по цене базовой модели вместо стандартных 599 евро (около 30 707 грн). Начало продаж запланировано на 18 февраля.

Реклама

Источники утверждают, что Google Pixel 10a не подвергся кардинальному редизайну, однако получил заметные технические обновления — от защиты дисплея и скорости зарядки до новых стандартов связи и спутниковых функций.

Для бюджетной линейки это может стать одним из самых ощутимых апгрейдов за последние годы.

Напомним о признаках взлома вашего смартфона. Эксперты рассказали, как обезопасить персональные данные и банковские счета на телефоне от кибератак и вирусов.

Также стало известно, что ни в коем случае нельзя делать при зарядке смартфона. В частности, одним из наиболее распространенных нарушений является активное использование телефона при подключении к зарядному устройству.