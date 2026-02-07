Как сохранить заряд смартфона во время отключения света: практические советы

Зарядка телефона / © Фото из открытых источников

В случае отключения света быстрая разрядка смартфона может стать критической. Эксперты советуют заранее подготовить устройство и скорректировать настройки.

ТСН.ua собрал практические советы по экономии заряда смартфона на основе материалов Maxnet и Сnet.

Больше всего энергии потребляет экран. Специалисты советуют выключить автоматическую регулировку яркости и установить минимальный комфортный уровень вручную. Также стоит сократить время, через которое дисплей гаснет после бездействия. Особенно заметный эффект это дает на смартфонах с AMOLED-экранами, где каждый лишний пиксель буквально «съедает» заряд.

Еще один шаг — временно отказаться от функций, без которых можно обойтись. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, мобильный интернет и даже вибрация постоянно работают в фоновом режиме и разряжают батарею. Если связь не нужна ежесекундно, целесообразно активировать режим полета и включать сеть только для звонков или сообщений.

Отдельное внимание стоит уделить главному экрану. Виджеты погоды или новостей регулярно обновляются и потребляют энергию даже тогда, когда телефон заблокирован. Удаление лишних виджетов и отключение автоматических обновлений приложений в магазине приложений помогает существенно уменьшить фоновую нагрузку.

Синхронизация учетных записей также требует контроля. Почтовые сервисы, облачные хранилища и мессенджеры могут проверять обновления ежеминутно. Лучше отключить автоматическую синхронизацию или оставить ее только для действительно важных сервисов, управляя этими параметрами вручную.

Не менее важно следить за фоновыми процессами. Часть программ активно использует ресурсы процессора даже после сворачивания. В настройках аккумулятора можно ограничить их работу или закрывать все неиспользуемые приложения одним движением. Дополнительно поможет режим энергосбережения, который снижает производительность смартфона и минимизирует ненужные процессы.

Специалисты напоминают и о температурном режиме. Литий-ионные аккумуляторы плохо переносят перегрев, поэтому телефон не стоит оставлять под прямым солнцем или перегружать тяжелыми приложениями. Оптимально, если температура устройства не превышает 45 градусов.

Во время блэкаутов стоит изменить и стиль пользования смартфоном. Каждое включение дисплея сокращает время работы, поэтому лучше не проверять телефон без необходимости. Отдельно советуют ограничить push-уведомления и стриминг. Онлайн-видео, музыка и мобильные игры быстро разряжают батарею. Еще один простой совет — отдавать предпочтение текстовым сообщениям. Они короче звонков и потребляют меньше энергии. Это касается как SMS, так и мессенджеров.

Дополнительным резервом могут стать полностью заряженный ноутбук или повербанк — они способны подзарядить смартфон через USB, когда других источников энергии нет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как минимизировать потерю связи во время блэкаутов.